ENG vs SL Pakistan ODI Tri-Series 2026 Top 5 batters and bowlers: इंग्लैंड ने पाकिस्तान में हो रहे ट्राई सीरीज के छठे मैच में गुरुवार (29 अक्टूबर) को श्रीलंका को 55 रनों से हरा दिया। हालांकि, इस जीत का उसे कोई फायदा नहीं हुआ। वह 3 मैच हारकर पहले फाइनल की रेस से बाहर हो गया था। इस मैच के बाद ट्राई सीरीज के टॉप-5 बल्लेबाज और गेंदबाजों की बात करें तो श्रीलंका के पवन रत्नायके और इंग्लैंड के बेन डकेट का बल्ले से जलवा रहा है। वहीं शाहीन अफरीदी से अराफात मिन्हास आगे हैं।

ट्राई सीरीज के टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो पवन रत्नायके ने 4 मैच की 4 पारियों में 116.67 के औसत और 123.67 के स्ट्राइक रेट से 350 रन बनाए हैं। बेन डकेट 4 मैच की 4 पारियों में 86.50 के औसत और 105.49 के स्ट्राइक रेट 346 रन बनाकर दूसरे नंबर पर हैं। हैरी ब्रूक 4 मैच की 4 पारियों में 63 के औसत और 153.66 के स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाए हैं। टॉम बेंटन ने 4 मैच की 4 पारियों में 46.25 के औसत और 100.54 के स्ट्राइक रेट 185 रन बनाए हैं। अविष्का फर्नांडो ने 4 मैच की 4 पारियों में 41.50 के औसत और 104.40 के स्ट्राइक रेट से 166 रन बनाए हैं।

टॉप-5 बल्लेबाज

खिलाड़ी मैच पारी रन औत स्ट्राइक रेट चौका छक्का पवन रत्नायके 4 4 350 116.67 123.67 38 6 बेन डकेट 4 4 346 86.5 105.49 44 2 हैरी ब्रूक 4 4 252 63 153.66 24 12 टॉम बैंटन 4 4 185 46.25 100.54 23 4 अविष्का फर्नांडो 4 4 166 41.5 104.4 22 3

टॉप-5 गेंदबाज

ट्राई सीरीज के टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो पाकिस्तान के अराफात मिन्हास ने 4 मैच में 9 विकेट लिए हैं। शाहीन अफरीदी ने 4 मैच में 8 विकेट लिए हैं। श्रीलंका के दिलशान मदुशंका ने 4 मैच में 8 विकेट लिए हैं। इंग्लैंड के लियाम डॉसन ने 3 मैच में 7 विकेट लिए हैं। असिथा फर्नांडो ने भी 4 मैच में 7 विकेट झटके हैं।

खिलाड़ी मैच ओवर गेंद विकेट औसत रन 4 विकेट 5 विकेट अराफात मिन्हास 4 30.4 184 9 16.11 145 0 1 शाहीन अफरीदी 4 31.4 190 8 20.75 166 1 0 दिलशान मदुशंका 4 37.3 225 8 31.75 254 0 1 लियाम डॉसन 3 30 180 7 21.43 150 1 0 असिथा फर्नांडो 4 36 216 7 32 224 0 0

पाकिस्तान में 21 साल बाद जीता इंग्लैंड

पाकिस्तान में खेले जा रहे वनडे त्रिकोणीय सीरीज में गुरुवार (29 अक्टूबर) को इंग्लैंड ने श्रीलंका को 55 रनों से हराया। लाहौर में इस जीत से इंग्लैंड को पाकिस्तान में लगातार 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था। उसे पाकिस्तान में 21 साल बाद जीत मिली। इससे पहले उन्होंने पाकिस्तान में आखिरी जीत 2005 की वनडे सीरीज के दौरान हासिल की थी। पूरी खबर पढ़ें।