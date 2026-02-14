टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 23वें मैच में शनिवार (14 फरवरी) को कोलकाता के ईडन गार्डन में इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को 5 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। स्कॉटलैंड 19.4 ओवर में 152 रन पर आउट हो गया। इंग्लैंड ने 18.2 ओवर में 5 विकेट पर 155 रन बनाए। इंग्लैंड ने कप्तान रिची वेरिंगटन ने सबसे ज्यादा रन बनाए।
इंग्लैंड के लिए आदिल रशीद ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। जोफ्रा आर्चर और लियाम डॉसन ने 2-2 विकेट लेकर अच्छा साथ दिया। इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही। टॉम बैंटन ने अर्धशतक जड़कर सुनिश्चित किया कि इंग्लैंड को टूर्नामेंट की दूसरी जीत मिली।
स्कॉटलैंड के लिए जॉर्ज मुनसे ने 4, माइकल जोन्स ने 33, ब्रैंडन मैकमुलेन ने 0, रिची बेरिंगटन ने 49, टॉम ब्रूस ने 24, माइकल लीस्क ने 1, मैथ्यू क्रॉस ने 8, मार्क वॉट ने 2, ओलिवर डेविडसन ने नाबाद 20, ब्रैड करी ने 2 और ब्रैड व्हील ने 2 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए आदिल रशीद ने 3 विकेट लिए। लियाम डॉसन और जोफ्रा आर्चर ने 2-2 विकेट लिए। जेमी ओवरटन और सैम करन ने 1-1 विकेट लिए।
ICC Men's T20 World Cup, 2026
England
155/5 (18.2)
Scotland
152 (19.4)
Match Ended ( Day – Match 23 )
England beat Scotland by 5 wickets
इंग्लैंड के लिए टॉम बैंटन ने नाबाद 63 रन बनाए। जैकब बेथल ने 32 रन बनाए। सैम करन ने 28 रन बनाए। विल जैक्स 16 रन बनाकर नाबाद रहे। जोस बैटलर ने 3 और फिल साल्ट ने 2 रन बनाए। स्कॉटलैडं के लिए ब्रैंडन मैकमुलेन, ब्रैड करी, ब्रैड व्हील, माइकल लीस्क और ओलिवर डेविडसन ने 1-1 विकेट लिए।
इंग्लैंड ने प्लेइंग 11 का ऐलान 24 घंटे पहले ही कर दिया था। वेस्टइंडीज से हार के बाद भी उसने कोई बदलाव नहीं किया। स्कॉटलैंड ने भी विनिंग कॉम्बिनेशन में कोई बदलाव नहीं किया। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जोस बटलर का यह 150वां मैच था।
स्कॉटलैंड की प्लेइंग 11: जॉर्ज मुनसे, माइकल जोंस, ब्रैंडन मैकमुलेन, रिची बेरिंगटन (कप्तान), टॉम ब्रूस, माइकल लीस्क, मैथ्यू क्रॉस (विकेटकीपर), मार्क वॉट, ओलिवर डेविडसन, ब्रैड करी, ब्रैड व्हील।
इंग्लैंड की प्लेइंग 11: फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रूक (कप्तान), सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जेमी ओवरटन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद।
इंग्लैंड की पारी
इंग्लैंड के लिए टॉम बैंटन ने नाबाद 63 रन बनाए। जैकब बेथल ने 32 रन बनाए। सैम करन ने 28 रन बनाए। विल जैक्स 16 रन बनाकर नाबाद रहे। जोस बैटलर ने 3 और फिल साल्ट ने 2 रन बनाए। स्कॉटलैडं के लिए ब्रैंडन मैकमुलेन, ब्रैड करी, ब्रैड व्हील, माइकल लीस्क और ओलिवर डेविडसन ने 1-1 विकेट लिए।
IND vs PAK: सूर्यकुमार ने किया साफ, पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे अभिषेक शर्मा; कहा- वो जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा
इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को 5 विकेट से हराया
इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को 5 विकेट से हराया। इंग्लैंड ने 18.2 ओवर में 5 विकेट पर 155 रन बनाए। टॉम बैंटन 63 और विल जैक्स 16 रन बनाकर नाबाद रहे।
वरुण चक्रवर्ती के पास बदला लेने का मौका: वर्ल्ड कप में भारत से सिर्फ 1 बार जीता है पाकिस्तान, मिस्ट्री स्पिनर बन गए थे विलेन
सैम करन को ब्रैड व्हील ने पवेलियन भेजा
सैम करन को ब्रैड व्हील ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 28 रन बनाए। इंग्लैंड ने 16.1 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बनाए। जीत के लिए 23 गेंद पर 21 रन चाहिए। विल जैक्स नए बल्लेबाज हैं। टॉम बैंटन 57 रन बनाकर क्रीज पर।
टॉम बैंटन का अर्धशतक
इंग्लैंड ने 16 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बनाए। जीत के लिए 24 गेंद पर 21 रन चाहिए। सैम करन 28 और टॉम बैंटन 57 रन बनाकर क्रीज पर।
हैरी ब्रूक को माइकल लीस्क ने पवेलियन भेजा
हैरी ब्रूक को माइकल लीस्क ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 4 रन बनाए। टॉम बैंटन 39 रन बनाकर क्रीज पर। सैम करन 1 रन बनाकर क्रीज पर। इंग्वैंड ने 10.5 ओवर में 4 विकेट पर 87 रन बनाए। जीत के लिए 55 गेंद पर 66 रन चाहिए।
जैकब बेथल को ओलिवर डेविडसन ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 32 रन बनाए। हैरी ब्रूक नए बल्लेबाज हैं। टॉम बैंटन 36 रन बनाकर क्रीज पर। इंग्लैंड ने 9.4 ओवर में 3 विकेट पर 80 रन बनाए। 62 गेंद पर 73 रन चाहिए।
इंग्लैंड ने 5 ओवर में 2 विकेट पर 37 रन बनाए। जीत के लिए 90 गेंद पर 116 रन चाहिए। टॉम बैंटन 4 और जैकब बेथल 23 रन बनाकर क्रीज पर।
जोस बटलर को ब्रैड करी ने पवेलियन भेजा
जोस बटलर को ब्रैड करी ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 3 रन बनाए। जैकब बेथल 3 रन बनाकर क्रीज पर। इंग्लैंड का स्कोर 2 ओवर में 2 विकेट पर 13 रन। जीत के लिए 140 रन चाहिए।
टी20 वर्ल्ड कप में 1024 दिन से नहीं लगा शतक,देखें क्रिस गेल से ग्लेन फिलिप्स तक सैकड़ा जड़ने वालों की पूरी लिस्ट
इंग्लैंड की खराब शुरुआत
इंग्लैंड की खराब शुरुआत हुई है। फिल साल्ट 2 रन बनाकर आउट। ब्रेंडन मैकमुकन को विकेट मिला। जैकब बेथल और जोस बटलर क्रीज पर। इंग्लैंड का स्कोर 0.3 ओवर में 1 विकेट पर 2 रन।
स्कॉटलैंड की पारी
स्कॉटलैंड के लिए जॉर्ज मुनसे ने 4, माइकल जोन्स ने 33, ब्रैंडन मैकमुलेन ने 0, रिची बेरिंगटन ने 49, टॉम ब्रूस ने 24, माइकल लीस्क ने 1, मैथ्यू क्रॉस ने 8, मार्क वॉट ने 2, ओलिवर डेविडसन ने नाबाद 20, ब्रैड करी ने 2 और ब्रैड व्हील ने 2 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए आदिल रशीद ने 3 विकेट लिए। लियाम डॉसन और जोफ्रा आर्चर ने 2-2 विकेट लिए। जेमी ओवरटन और सैम करन ने 1-1 विकेट लिए।
England vs Scotland LIVE Score: स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड को 153 का लक्ष्य दिया
स्कॉटलैंड 19.4 ओवर में 152 रन पर आउट। ब्रेड करी रन आउट हुए। उन्होंने 2 रन बनाए। ओलिवर डेविडसन 20 रन बनाकर नाबाद रहे।
ब्रैड करी को जेमी ओवरटन ने पवेलियन भेजा
ब्रैड करी को जेमी ओवरटन ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 2 रन बनाए। ओलिवर डेविडसन 18 रन बनाकर क्रीज पर। स्कॉटलैंड ने 18.1 ओवर में 9 विकेट पर 148 रन।
आदिल रशीद ने स्कॉटलैंड पर कहर बरपाया
आदिल रशीद ने स्कॉटलैंड पर कहर बरपाया। मैथ्यू क्रॉस 8 और मार्क वॉट2 रन बनाकर आउट। स्कॉटलैंड ने 16 ओवर में 8 विकेट पर 127 रन बनाए। आदिल रशीद ने 3 विकेट झटके।
माइकल लीस्क को लियाम डॉसन ने पवेलियन भेजा
माइकल लीस्क को लियाम डॉसन ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 1 रन बनाए। मैथ्यू क्रॉस 8 और मार्क वॉट नए बल्लेबाज हैं। स्कॉटलैंड ने 14.4 ओवर में 6 विकेट पर 124 रन बनाए।
रिची बेरिंगटन को आदिल रशीद ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 49 रन बनाकर क्रीज पर। मैथ्यू क्रॉस और माइकल लीस्क 1 रन बनाकर क्रीज पर।स्कॉटलैंड ने 13.1ओवर में 5 विकेट पर 115 रन बनाए।
टॉम ब्रूस को लियाम डॉसन ने पवेलियन भेजा
टॉम ब्रूस को लियाम डॉसन ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 24 रन बनाए। स्कॉटलैंड ने 12.4 ओवर में 4 विकेट पर 113 रन बनाए। माइकल लीस्क 1 रन बनाकर क्रीज पर।
बेरिंगटन- ब्रूस क्रीज पर
स्कॉटलैंड ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 105 रन बनाए। रिची बेरिंगटन 41 और टॉम ब्रूस 24 रन बनाकर क्रीज पर। 38 गेंद पर 34 रनों की साझेदारी हुई।
England vs Scotland LIVE Score: रिची बेरिंगटन-टॉम ब्रूस क्रीज पर
स्कॉटलैंड ने 8 ओवर में 3 विकेट पर 59 रन बनाए। रिची बेरिंगटन 14 और टॉम ब्रूस 7 रन बनाकर क्रीज पर।
ENG vs SCO LIVE Score: सैम करन ने माइकल जोन्स को पवेलियन भेजा
इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड के खिलाफ दबदबा बना लिया है। सैम करन ने माइकल जोन्स को पवेलियन भेजा। उन्होंने 20 गेंद पर 33 रन बनाए। स्कॉटलैंड का स्कोर 5.5 ओवर में 3 विकेट पर 42 रन।
England vs Scotland LIVE Score: इंग्लैंड की अच्छी गेंदबाजी
स्कॉटलैंड ने 4 ओवर में 2 विकेट पर 25 रन बनाए। माइकल जोन्स 18 और रिची बेरिंगटन 1 रन बनाकर क्रीज पर। जोफ्रा आर्चर ने 2 ओवर में 10 रन देकर 2 विकेट लिए हैं। जेमी ओवरटन ने 2 ओवर में 13 रन दिए।
ENG vs SCO LIVE Score: जॉर्ज मुनसे को जोफ्रा आर्चर ने पवेलियन भेजा
जॉर्ज मुनसे को जोफ्रा आर्चर ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 4 रन बनाए। ब्रैंडन मैकमुलेन भी आउट हुए। आर्चर ने एक ओवर में ही दो विकेट झटके। स्कॉटलैंड का स्कोर 2.5 ओवर में 2 विकेट पर 18 रन। माइकल जोन्स 12 रन बनाकर क्रीज पर।
England vs Scotland LIVE Score: स्कॉटलैंड की बल्लेबाजी शुरू
स्कॉटलैंड की बल्लेबाजी शुरू हो गई है। जॉर्ज मुनसे और माइकल जोन्स क्रीज पर। मुनसे ने चौके से खाता खोला। जोफ्रा आर्चर ने इंग्लैंड के लिए गेंदबाजी की शुरुआत की। पहले ओवर में 6 रन बने।
ENG vs SCO LIVE Score: स्कॉटलैंड की प्लेइंग 11
जॉर्ज मुनसे, माइकल जोन्स, ब्रैंडन मैकमुलेन, रिची बेरिंगटन (कप्तान), टॉम ब्रूस, माइकल लीस्क, मैथ्यू क्रॉस (विकेटकीपर), मार्क वॉट, ओलिवर डेविडसन, ब्रैड करी, ब्रैड व्हील।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में स्कॉटलैंड के खिलाफ इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। इंग्लैंड ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। वेस्टइंडीज से हार के बाद भी उसने कोई बदलाव नहीं किया। स्कॉटलैंड ने भी विनिंग कॉम्बिनेशन में कोई बदलाव नहीं किया।
ENG vs SCO LIVE Score: बटलर के लिए ऐतिहासिक मुकाबला
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जोस बटलर के लिए यह मुकाबला ऐतिहासिक होगा। बटलर का यह इंग्लैंड के लिए 150वां टी20 मैच है। वह इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं।
T20 World Cup 2026 LIVE: इंग्लैंड की प्लेइंग 11
फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रूक (कप्तान), सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जेमी ओवरटन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद।
England vs Scotland LIVE Score: स्कॉटलैंड की संभावित प्लेइंग 11
जॉर्ज मुनसे, माइकल जोन्स, ब्रैंडन मैकमुलेन, रिची बेरिंगटन (कप्तान), टॉम ब्रूस, मैथ्यू क्रॉस (विकेट कीपर), मार्क वॉट, माइकल लीस्क, ओलिवर डेविडसन, क्रिस ग्रीव्स, ब्रैड करी