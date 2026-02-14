टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 23वें मैच में शनिवार (14 फरवरी) को कोलकाता के ईडन गार्डन में इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को 5 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। स्कॉटलैंड 19.4 ओवर में 152 रन पर आउट हो गया। इंग्लैंड ने 18.2 ओवर में 5 विकेट पर 155 रन बनाए। इंग्लैंड ने कप्तान रिची वेरिंगटन ने सबसे ज्यादा रन बनाए।

इंग्लैंड के लिए आदिल रशीद ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। जोफ्रा आर्चर और लियाम डॉसन ने 2-2 विकेट लेकर अच्छा साथ दिया। इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही। टॉम बैंटन ने अर्धशतक जड़कर सुनिश्चित किया कि इंग्लैंड को टूर्नामेंट की दूसरी जीत मिली।

स्कॉटलैंड के लिए जॉर्ज मुनसे ने 4, माइकल जोन्स ने 33, ब्रैंडन मैकमुलेन ने 0, रिची बेरिंगटन ने 49, टॉम ब्रूस ने 24, माइकल लीस्क ने 1, मैथ्यू क्रॉस ने 8, मार्क वॉट ने 2, ओलिवर डेविडसन ने नाबाद 20, ब्रैड करी ने 2 और ब्रैड व्हील ने 2 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए आदिल रशीद ने 3 विकेट लिए। लियाम डॉसन और जोफ्रा आर्चर ने 2-2 विकेट लिए। जेमी ओवरटन और सैम करन ने 1-1 विकेट लिए।

Match Ended ICC Men's T20 World Cup, 2026 England

155/5 (18.2) vs Scotland

152 (19.4) Match Ended ( Day – Match 23 )

England beat Scotland by 5 wickets View Scorecard

इंग्लैंड के लिए टॉम बैंटन ने नाबाद 63 रन बनाए। जैकब बेथल ने 32 रन बनाए। सैम करन ने 28 रन बनाए। विल जैक्स 16 रन बनाकर नाबाद रहे। जोस बैटलर ने 3 और फिल साल्ट ने 2 रन बनाए। स्कॉटलैडं के लिए ब्रैंडन मैकमुलेन, ब्रैड करी, ब्रैड व्हील, माइकल लीस्क और ओलिवर डेविडसन ने 1-1 विकेट लिए।

इंग्लैंड ने प्लेइंग 11 का ऐलान 24 घंटे पहले ही कर दिया था। वेस्टइंडीज से हार के बाद भी उसने कोई बदलाव नहीं किया। स्कॉटलैंड ने भी विनिंग कॉम्बिनेशन में कोई बदलाव नहीं किया। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जोस बटलर का यह 150वां मैच था।

स्कॉटलैंड की प्लेइंग 11: जॉर्ज मुनसे, माइकल जोंस, ब्रैंडन मैकमुलेन, रिची बेरिंगटन (कप्तान), टॉम ब्रूस, माइकल लीस्क, मैथ्यू क्रॉस (विकेटकीपर), मार्क वॉट, ओलिवर डेविडसन, ब्रैड करी, ब्रैड व्हील।

इंग्लैंड की प्लेइंग 11: फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रूक (कप्तान), सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जेमी ओवरटन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद।

