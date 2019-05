World Cup 2019, England vs South Africa Live Cricket Score: इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका

World Cup 2019, England vs South Africa Eng vs SA ODI Live Cricket Score Streaming Online Today Match at Hotstar, Star Sports 1 Live Cricket: विश्वकप 2019 का पहला मैच इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच लंदन के द ओवल मैदान पर खेला जा रहा है। इस मैच में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इंग्लैंड की टीम की पिछले चार वर्षों की योजनाओं की परीक्षा होगी। इंग्लैंड इस विश्वकप में फेवरिट मानी जा रही है ऐसे में उनके ऊपर अच्छा प्रदर्शन करने का काफी दवाब होगा।

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुए 2015 विश्व कप में टीम का पहले दौर में बाहर होना इंग्लैंड के लिए बेहद शर्मानक था। लेकिन उसके बाद इंग्लैंड ने अपनी टीम को मजबूत बनाया और वनडे क्रिकेट में पिछले कुछ सालों में शानदार प्रदर्शन किया है। आईसीसी वनडे रैंकिंग में इंग्लैंड पहले नंबर पर है। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने विश्व कप में काफी निराशा झेली है। टीम को विश्वकप में चार बार सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। इसीलिए उन्हें कुछ लोग चोकर्स कह कर बुलाते हैं। दक्षिण अफ्रीका इस बार सतर्क होकर मैदान में उतरेंगें और अपने नाम के आगे से चोकर्स हटाना चाहेगा।

इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा मैच को आप शुक्रवार को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनल्स पर देख सकते हैं। हिंदी कमेंट्री के लिए मैच स्टार स्पोर्ट्स हिंदी पर देख सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन होटस्टार भी मैच उपलब्ध रहेगी। इस मैच को भारतीय समयनुसार दोपहर तीन बजे से देख सकते हैं।