England vs Pakistan Cricket Match LIVE Scorecard: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच में मंगलवार (24 फरवरी) को इंग्लैंड का सामना पाकिस्तान से पल्लेकेले के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ग्रुप 2 इंग्लैंड शीर्ष पर है। मैच धुलने के कारण न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के 1-1 अंक हैं। श्रीलंका का खाता नहीं खुला है। इंग्लैंड-पाकिस्तान मैच पर बारिश का साया नहीं ऐसे में मैच जीतने वाली टीम अंक तालिका में शीर्ष पर होगी। इंग्लैंड जीता तो उसके 4 अंक हो जाएंगे। पाकिस्तान जीता तो उसके 3 अंक हो जाएंगे। पाकिस्तान को हारने पर सेमीफाइनल की उम्मीदों पर झटका लगेगा।

ICC Men's T20 World Cup, 2026

England 

vs

Pakistan  

Match Yet To Begin ( Day – Super 8 – Match 5 )
Match begins at 19:00 IST (13:30 GMT)

16:52 (IST) 24 Feb 2026

16:52 (IST) 24 Feb 2026

16:48 (IST) 24 Feb 2026

इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने पावरप्ले में 11 विकेट लिए हैं

इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों ने पावरप्ले में 11 विकेट लिए हैं, जो इस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के बाद दूसरे सबसे ज्यादा हैं। जोफ्रा आर्चर ने इनमें से सात विकेट लिए हैं, जो इस फेज में अमेरिका के शैडली वैन शाल्कविक के साथ टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों में से एक हैं।

16:42 (IST) 24 Feb 2026

साहिबजादा फरहान का रिकॉर्ड

साहिबजादा फरहान जनवरी 2025 से टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 62 पारियों में 39.56 के औसत और 150 के स्ट्राइक रेट से 2295 रन बनाए हैं। उन्होंने इस दौरान पांच शतक भी बनाए है, जो सबसे ज्यादा है।

16:35 (IST) 24 Feb 2026

ENG vs PAK LIVE Score: इंग्लैंड का स्क्वाड

फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रूक (कप्तान), सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जेमी ओवरटन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, बेन डकेट, ल्यूक वुड, जोश टंग, रेहान अहमद।

16:34 (IST) 24 Feb 2026

T20 World Cup 2026 LIVE Score: पाकिस्तान का स्क्वाड

साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, फखर जमान, उस्मान खान (विकेटकीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, सलमान मिर्जा, उस्मान तारिक, शाहीन अफरीदी, अबरार अहमद, नसीम शाह, ख्वाजा नफे।

16:32 (IST) 24 Feb 2026

England vs Pakistan LIVE Score: पाकिस्तान के लिए जीत जरूरी

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीतना जरूरी है। ऐसा न होने पर सेमीफाइनल में पहुंचने की राह कठिन हो जाएगी। मैच जीतने वाली टीम अंक तालिका में शीर्ष पर रहेगी।

16:30 (IST) 24 Feb 2026
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 के ग्रुप-2 अंक तालिका

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 के ग्रुप-2 में इंग्लैंड शीर्ष पर है। उसने श्रीलंका को हराया था। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मैच बारिश से धुल गया था। पाकिस्तान अंक तालिका में दूसरे नंबर पर है। न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर है। श्रीलंका चौथे नंबर पर हैं।

16:28 (IST) 24 Feb 2026
ENG vs PAK LIVE Score: इंग्लैंड के सामने पाकिस्तान

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 45 वां मैच इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच पल्लेकेले के पल्लेकेल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा

16:27 (IST) 24 Feb 2026

नमस्कार!

नमस्कार! टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में आज पाकिस्तान का सामना इंग्लैंड से होगा। मैच और खेल जगत से जुड़ी अन्य खबरों की जानकारी के लिए जनसत्ता के साथ बने रहें।