ENG vs NZ Cricket Match Live Streaming: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड का 9वां मुकाबला इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड की टीम सुपर 8 में लगातार दो मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है। अब कीवी टीम के पास मौका है इस मैच में जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंचने का और ग्रुप 2 में नंबर 1 पोजीशन कब्जाने का।

अगर न्यूजीलैंड को इस मैच में जीत मिली तो पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। वहीं अगर इंग्लैंड ने मुकाबला जीता तो पाकिस्तान के पास भी आखिरी मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में एंट्री करने का मौका होगा। इस मुकाबले को जीतने का प्रयास दोनों टीमें करेंगी। क्योंकि यह ग्रुप 2 में नंबर 1 पोजीशन की भी जंग है।

T20 World Cup 2026, ENG vs NZ Match LIVE Streaming Details In Hindi

T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 चरण में इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड मैच कहां खेला जाएगा?

T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 चरण में इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड के बीच मैच शुक्रवार 27 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा।

T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 चरण में इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड मैच किस समय शुरू होगा?

T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 चरण में इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड मैच शाम सात बजे (भारतीय समयानुसार) से खेला जाएगा।

T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 चरण में इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड मैच के लिए टॉस कितने बजे होगा?

T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 चरण में इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड मैच के लिए शाम 06:30 बजे टॉस होना है।

T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 चरण में इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड मैच का लाइव टेलीकास्ट भारत में किस टीवी चैनल पर देख सकते हैं?

T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 चरण में इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड मैच का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर किया जाएगा।

T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 चरण में इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड मैच की भारत में लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देख सकते हैं?

T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 चरण में इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड मैच की भारत में लाइव स्ट्रीमिंग Jio Hotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।

ICC Men's T20 World Cup, 2026 England

vs New Zealand

Match Yet To Begin ( Day – Super 8 – Match 9 )

Match begins at 19:00 IST (13:30 GMT) View Scorecard

ये हैं दोनों टीमों के स्क्वाड

न्यूजीलैंड: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), जिमी नीशम, मैट हेनरी, ईश सोढी, लॉकी फर्ग्युसन, जैकब डफी, काइल जैमीसन, डेवोन कॉन्वे, कोल मैककोन्ही।

इंग्लैंड: फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेट कीपर), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रूक (कप्तान), सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जेमी ओवरटन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, बेन डकेट, ल्यूक वुड, जोश टंग, रेहान अहमद।