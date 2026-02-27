ENG vs NZ Super 8 Cricket Match LIVE Score: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में न्यूजीलैंड के सामने इंग्लैंड की चुनौती होगी जो पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच का मैच आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो में खेला जाएगा। इस मैच की शुरुआत भारतीय समय के मुताबिक शाम 7.00 बजे से होगी जबकि मैच में टॉस शाम 6.30 बजे किया जाएगा।

ICC Men's T20 World Cup, 2026 England

vs New Zealand

Match Yet To Begin ( Day – Super 8 – Match 9 )

Match begins at 19:00 IST (13:30 GMT) View Scorecard

सुपर 8 में इंग्लैंड ने दो मैच खेले हैं और दोनों मैच जीतकर 4 अंक के साथ ये टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है तो वहीं न्यूजीलैंड का एक मैच पाकिस्तान के खिलाफ बारिश की वजह से नहीं हो पाया था। इसके बाद कीवी टीम ने श्रीलंका को हरा दिया और इस टीम के 3 अंक हैं।

न्यूजीलैंड ने अगर इंग्लैंड को हरा दिया तो वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, लेकिन अगर कीवी टीम को हार मिली तो फिर पाकिस्तान के आगे बढ़ने का चांस बना रहेगा। यहां पर न्यूजीलैंड के लिए मामला फंस सकता है क्योंकि अगर पाकिस्तान ने अपना अगला मैच जीत लिया तो फिर बेहतर रन रेट जिस टीम का होगा वो सेमीफाइनल में पहुंचेगा। यानी न्यूजीलैंड के लिए ये सेमीफाइनल में पहुंचने के लिहाज से काफी अहम है।

