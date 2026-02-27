ENG vs NZ Super 8 Cricket Match LIVE Score: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में न्यूजीलैंड के सामने इंग्लैंड की चुनौती होगी जो पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच का मैच आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो में खेला जाएगा। इस मैच की शुरुआत भारतीय समय के मुताबिक शाम 7.00 बजे से होगी जबकि मैच में टॉस शाम 6.30 बजे किया जाएगा।
ICC Men's T20 World Cup, 2026
England
New Zealand
Match Yet To Begin ( Day – Super 8 – Match 9 )
Match begins at 19:00 IST (13:30 GMT)
सुपर 8 में इंग्लैंड ने दो मैच खेले हैं और दोनों मैच जीतकर 4 अंक के साथ ये टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है तो वहीं न्यूजीलैंड का एक मैच पाकिस्तान के खिलाफ बारिश की वजह से नहीं हो पाया था। इसके बाद कीवी टीम ने श्रीलंका को हरा दिया और इस टीम के 3 अंक हैं।
न्यूजीलैंड ने अगर इंग्लैंड को हरा दिया तो वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, लेकिन अगर कीवी टीम को हार मिली तो फिर पाकिस्तान के आगे बढ़ने का चांस बना रहेगा। यहां पर न्यूजीलैंड के लिए मामला फंस सकता है क्योंकि अगर पाकिस्तान ने अपना अगला मैच जीत लिया तो फिर बेहतर रन रेट जिस टीम का होगा वो सेमीफाइनल में पहुंचेगा। यानी न्यूजीलैंड के लिए ये सेमीफाइनल में पहुंचने के लिहाज से काफी अहम है।
अभिषेक-संजू ओपनर, वरुण आउट, कुलदीप इन; वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग 11
ENG vs NZ Super 8 Match Today: न्यूजीलैंड को भी पिछले मैच में मिली थी जीत
न्यूजीलैंड ने भी सुपर 8 का अपना पिछला मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में ही खेला था। उस मुकाबले में रचिन रविंद्र के ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को बुरी तरह से हराया था।
ENG vs NZ Super 8 Match Today: श्रीलंका में इंग्लैंड का जलवा
इंग्लैंड की टीम ने अपने पिछले मुकाबले में पल्लेकेले में श्रीलंका को आसानी से हरा दिया था। श्रीलंका को हराने के बाद ही इंग्लैंड की टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई थी।
ENG vs NZ Super 8 Match Today: न्यूजीलैंड की हार से पाकिस्तान को होगा फायदा
न्यूजीलैंड की हार से पाकिस्तान को जरूर फायदा होगा जिसके अभी एक ही अंक हैं। अगर न्यूजीलैंड की टीम को हार मिलती है तो उसके 3 अंक रह जाएंगे और फिर पाकिस्तान अगर अपना अगला मैच जीत जाता है तो उसके भी 3 अंक हो जाएंगे। यानी इसके बाद बेहतर रन रेट के आधार पर पाकिस्तान या फिर न्यूजीलैंड में से कोई एक सेमीफाइनल में पहुंचेगा, लेकिन न्यूजीलैंड के जीतते ही पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो जाएगा।
ENG vs NZ Super 8 Match Today: सेमीफाइनल में पहुंच चुका है इंग्लैंड
इंग्लैंड की टीम ने पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अगर उसे न्यूजीलैंड से हार भी मिलती है तो इस टीम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हां, जीत के बाद इस टीम के अंक में इजाफा होगा और वो 6 अंक पर पहुंच जाएगी।
ENG vs NZ Super 8 Match Today: न्यूजीलैंड के लिेए जीत जरूरी
न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए किसी भी हाल में इंग्लैंड को हराना होगा। कीवी टीम जीत के बाद 5 अंक पर पहुंच जाएगी और आराम से सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी।
ENG vs NZ Super 8 Match Today: न्यूजीलैंड की टीम
टिम सीफर्ट (विकेट कीपर), फिन एलन, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, मिचेल सेंटनर (कप्तान), कोल मैककोन्ची, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन, जेम्स नीशम, जैकब डफी, काइल जैमीसन, डेवोन कॉनवे।
ENG vs NZ Super 8 Match Today: इंग्लैंड की टीम
फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक (कप्तान), टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, बेन डकेट, ल्यूक वुड, जोश टंग, रेहान अहमद।
नमस्कार, जनसत्ता डॉट कॉम के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में न्यूजीलैंड का सामना इंग्लैंड के साथ होगा। इस मैच से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे जबकि खेल व क्रिकेट की अन्य खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।