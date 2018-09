पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम के आठ खिलाड़ियों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। यहां कायदे-ए-आजम ट्रॉफी (पाकिस्तान की प्रमुख प्रथम श्रेणी की प्रतियोगिता) के मैच के दौरान आठ खिलाड़ियों को कीड़ों ने काट लिया। घटना के वक्त लाहौर वाइट्स और एसएनजीपीएल के बीच मैच खेला जा रहा था। जानकारी के मुताबिक ड्रेसिंग रूम की हालत और लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड में खेलने के कारण आठ खिलाड़ी बीमार हो गए। मामले में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज इमरान फरहत ने ट्विटर पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। ट्वीट में उन्होंने एक वीडियो भी शेयर करते हुए लिखा कि मैदान से हॉस्पिटल जा रहे हैं। मैच के दौरान खिलाड़ियों पर कीड़ों ने हमला कर दिया। 36 साल की खिलाड़ी ने आगे कहा कि हर कोई खुद को अस्वस्थ महसूस कर रहा है।ग्राउंड की स्थिति के कारण हर कोई बीमार है।

मामले में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मिस्बाह-उल-हक ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड के ड्रेसिंग रूम का एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में ड्रेसिंग रूम की स्थिति को दिखाया है। सामने आए वीडियो में क्रिकेट ग्राउंड के ड्रेसिंग रूम की हालत बेहद खस्ता नजर आ रही है। टाइल्स उखड़ी पड़ी हैं। सफाई का अभाव है। बाथरूम की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। एसी की भी कोई व्यवस्था नजर नहीं आती। पंखा भी ठीक से नहीं चल रहा। खास बात यह है कि पूरे ड्रेसिंग रूम में सिर्फ एक ही पंखा नजर आ रहा है। वीडियो शेयर करते हुए पूर्व कप्तान ने लिखा, ‘यह कोई स्टोररूम नहीं है। यह LCCA ग्राउंड का ड्रेसिंग रूम हैं। वर्तमान में इस मैदान में फर्स्ट क्लास मैच चल रहे हैं। मुझे लगता है खिलाड़ी इससे अच्छा डिजर्व करते हैं।’

मिस्बाह उल हक ने आगे कहा कि यह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर निर्भर है कि वो घरेलू क्रिकेट की सुविधा ठीक करे। एक ट्वीट में मिस्बाह ने लिखा कि अगर हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट के स्तर में सुधार करना चाहते हैं तो पीसीबी को कुछ एक्शन लेना चाहिए। पीसीबी ध्यान रखे कि ऐसा दोबारा ना हो। ट्वीट में आगे लिखा गया कि ड्रेसिंग रूम में सिर्फ एक पंखा लगाया गया है। वो भी ऐसी गर्मी में, जहां खिलाड़ी मैदान पर काफी संघर्ष करते हैं।

So many players are bitten by bugs during the match at Dimond cricket ground around 8 h b l players been to hospital because off disgusting dressing room and ground pic.twitter.com/gGxjAUK817

This is not a storeroom.This is LCCA ground’s dressing room currently hosting first class match between SNGPL&Lahore whites.Six test players are playing in this match.I think players deserve better than this.Outfield and pitch is also not encouraging for cricket. pic.twitter.com/xpJ8RMSkkF

— Misbah Ul Haq (@captainmisbahpk) September 2, 2018