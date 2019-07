वेस्टइंडीज के दिगग्ज ऑलराउंडर खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो दुनिया भर में क्रिकेट खेलते हैं। गेंद और बल्ले से टीम के लिए ब्रावो हमेशा से ही उपयोगी साबित होते रहे हैं। ब्रावो इन दिनों कनाडा में खेले जा रहे टी 20 लीग में खेल रहे हैं । इस लीग में वह विन्निपेग हॉक्स टीम का हिस्सा हैं। सोमवार को खेले गए टोरंटो नैशनल्स के खिलाफ मैच में ड्वेन ब्रावो ने अपने देश के साथी खिलाड़ी किरोन पोलार्ड को आउट किया। पोलार्ड को आउट करने के बाद वह अपने ही अंदाज में विकेट लेने की खुशी मनाने लगे। अनोखे स्टाइल में डांस करते हुए ब्रावो विकेट लेने का जश्न मना रहे थे। इस दौरान पवेलियन की ओर जा रहे पोलार्ड उनके पेट में बल्ला दे मारा। पोलार्ड ने मजाकिया अंदाज में ब्रावो को बल्ला मारा। ब्रावो जब भी विकेट लेते हैं या कोई कैच पकड़ते हैं तो वह डांस करके इसका जश्न मनाते हैं। आईपीएल के दौरान भी उनका जश्न मनाने का अंदाज फैंस के बीच काफी लोकप्रिय है।

टोरंटो नैशनल्स और विन्निपेग हॉक्स के बीच खेला गया यह मैच बेहद रोमांचक रहा। अंतिम गेंद पर हॉक्स ने मैच को तीन विकेट से अपने नाम किया। हॉक्स की तरफ से सबसे ज्यादा रन क्रिस लिन ने 48 बॉल पर 89 रन बनाए। इसके अलावा भारतीय मूल के सनी सोहल ने 27 गेंद पर 58 रन बनाने का काम किया। हॉक्स को जीतने के लिए 217 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे टीम ने 20 ओवर में हासिल करने में कामयाबी हासिल की।

