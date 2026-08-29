DPL 2026 Top-5 Batters and Bowlers: दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 (DPL 2026) के क्वालीफायर-2 में शुक्रवार (28 अगस्त) को सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने पुरानी दिल्ली 6 को 72 रनों से हराकर फाइनल में जगह बनाई। सेंट्रल दिल्ली किंग्स का फाइनल में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स से मुकाबला होगा। डीपीएल 2026 के टॉप-5 बल्लेबाजों की बात करें तो नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के सार्थक रंजन शीर्ष पर बरकरार हैं।
सार्थक रंजन ने 9 पारियों में 54.78 के औसत से 493 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 167.68 का है। उन्होंने 6 अर्धशतक लगाए हैं। सेंट्रल दिल्ली किंग्स के यश ढुल ने 9 पारियों में 51.25 के औसत से 410 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 214.65 है। पुरानी दिल्ली 6 के आर्यन गौर ने 10 पारियों में 42.44 के औसत से 382 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक 166.08 है।
यजस शर्मा का 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट
ओल्ड दिल्ली वॉरियर्स के यजस शर्मा ने 10 पारियों में 40.56 के औसत और 202.77 के स्ट्राइक रेट से 365 रन बनाए हैं। उन्होंने 3 अर्धशतक लगाए हैं। नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के यश भाटिया ने 9 पारियों में 59.50 के औसत और 158.66 स्ट्राइक रेट से 357 रन बनाए। उन्होंने 4 अर्धशतक लगाए हैं।
डीपीएल 2026 के टॉप-5 गेंदबाज
दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के अंशुमान हुड्डा और सेंट्रल दिल्ली किंग्स के गविंश खुर्राना के बीच पर्पल कैप के लिए टक्कर है। हुड्डा ने 9 पारियों में 21 विकेट लिए हैं। गविंश ने 11 मैच में 20 विकेट लिए हैं। सेंट्रल दिल्ली किंग्स के मोनी ग्रेवाल ने 12 पारियों में 18 विकेट लिए हैं। ओल्ड दिल्ली वॉरियर्स के हर्ष त्यागी ने 12 पारियों में 15 विकेट लिए हैं। पुरानी दिल्ली 6 के रजनीश दादर ने 11 पारियों में 15 विकेट लिए हैं।
जोंटी सिद्धू ने खेली DPL 2026 की दूसरी सर्वश्रेष्ठ पारी
दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में सेंट्रल दिल्ली किंग्स के कप्तान जोंटी सिद्धू ने पुरानी दिल्ली 6 के खिलाफ नाबाद शतकीय पारी खेली। ये उनका इस सीजन में पहला शतक रहा। पूरी खबर पढ़ें।