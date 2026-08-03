DPL 2026 Points Table Top 5 Batters and Bowlers: दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 (DPL 2026)के 7वें मैच में सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को 4 विकेट से हराया। सेंट्रल दिल्ली किंग्स लगातार तीन मैच जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर है। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स, न्यू दिल्ली टाइगर्स, पुरानी दिल्ली 6 और वेस्ट दिल्ली लायंस के 2-2 अंक हैं।

सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने 1 मैच खेला है। न्यू दिल्ली टाइगर्स, पुरानी दिल्ली 6 और वेस्ट दिल्ली लायंस ने 2-2 मैच खेल लिए हैं। आउटर दिल्ली वॉरियर्स, नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स और ईस्ट दिल्ली राइडर्स का खाता नहीं खुला है। आउटर दिल्ली वॉरियर्स और नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने 1-1 मैच खेला है। ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने 2 मैच खेले हैं। वह आखिरी पायदान पर है।

दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के टॉप-5 बल्लेबाज

दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में सबसे ज्यादा रन अनुज रावत ने बनाए हैं। उन्होंने 154 रन बनाए हैं। देव लाकड़ा और यश ढुल ने 117-117 रन बनाए हैं। आयुष डोसेजा ने 104 रन बनाए हैं। जोंटी सिद्धू ने 100 रन बनाए। अनुज ने 2 पारियों में 181 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। यश धुल और जोंटी सिद्धू ने 3-3 पारियां खेली हैं। देव लाकड़ा और आयुष डोसेजा ने 2-2 पारियां खेली हैं।

DPL 2026 दिल्ली प्रीमियर लीग अंक तालिका और शीर्ष प्रदर्शन सेंट्रल दिल्ली किंग्स बनाम नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के बाद शीर्ष टीम से.दि.किंग्स शीर्ष रन 154 (रावत) शीर्ष विकेट 5 (हूडा) कुल टीमें 8 अंक तालिका बल्लेबाज गेंदबाज # टीम P W L NR PTS NRR 1 सेंट्रल दिल्ली किंग्स 3 3 0 0 6 +0.736 2 साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज़ 1 1 0 0 2 +1.053 3 न्यू दिल्ली टाइगर्स 2 1 1 0 2 +0.750 4 पुरानी दिल्ली 6 2 1 1 0 2 +0.346 5 वेस्ट दिल्ली लायंस 2 1 1 0 2 -0.052 6 आउटर दिल्ली वॉरियर्स 1 0 1 0 0 -0.525 7 नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स 1 0 1 0 0 -1.005 8 ईस्ट दिल्ली राइडर्स 2 0 2 0 0 -1.742 # बल्लेबाज Mat Inns Runs Avg SR 4s 6s 1 अनुज रावत 2 2 154 – 181.18 15 8 2 देव लाकड़ा 2 2 117 58.50 167.14 10 7 3 यश धुल 3 3 117 39.00 177.27 8 8 4 आयुष डोसेजा 2 2 104 52.00 152.94 12 2 5 जॉन्टी सिद्धू 3 3 100 33.33 192.31 7 8 # गेंदबाज Mat Overs Balls Wkts Avg Runs 4W 5W 1 अंशुमान हूडा 1 3.1 19 5 4.80 24 0 1 2 कुलवंत खेजरोलिया 2 8.0 48 4 11.25 45 0 0 3 आशीष मीना 2 7.0 42 4 12.25 49 0 0 4 मनन भारद्वाज 2 8.0 48 4 15.00 60 0 0 5 ऋतिक शोकीन 2 7.0 42 3 11.00 33 0 0 स्रोत: क्रिकबज Jansatta InfoGenIE

दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के टॉप-5 गेंदबाज

दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के टॉप-5 गेंदबाजों की बात करें तो अंशुमान हु्ड्डा शीर्ष हैं। उन्होंने एक ही मैच में 5 विकेट झटके हैं। कुलवंत खेजरोलिया ने 2 मैच में 4 विकेट लिए हैं। आशीष मीना और मनन भारद्वाज ने 2-2 मैच खेले हैं और 4-4 विकेट लिए हैं। ऋतिक शौकिन ने 2 मैच खेले हैं और 3 विकेट लिए हैं।

यश ढुल की टीम ने लगाई जीत की हैट्रिक

दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में यश ढुल की अगुआई वाली सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन की अगुआई वाली नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को 4 विकेट से हरा दिया। पूरी खबर पढ़ें।