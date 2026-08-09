DPL 2026 Points Table Top-5 Batters Bowlers: दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 (DPL 2026)के 17वें मैच में आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने सेंट्रल दिल्ली किंग्स को 25 रनों से हरा दिया। आउटर दिल्ली वॉरियर्स की यह पहली हार थी और वह अंक तालिका में शीर्ष पर है। वह 5 में से 4 मैच जीती है। आउटर दिल्ली वॉरियर्स के 5 मैच में 7 अंक हैं। वह 3 मैच जीती है।

पुरानी दिल्ली 6 तीसरे नंबर पर है। वह 5 में से 2 मैच जीती है और अंक तालिका में तीसरे नंबर पर है। वेस्ट दिल्ली लायंस 4 मैच में 2 जीत और 5 अंक के साथ चौथे नंबर पर है। नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स 3 में से 1 मैच जीती है और 3 अंक के साथ 5वें नंबर पर है। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज 4 मैच में 3 अंक के साथ छठे नंबर पर है। नई दिल्ली टाइगर्स 4 मैच में 2 अंक के साथ 7वें नंबर पर है। ईस्ट दिल्ली राइडर्स 4 मैच में 1 अंक के साथ 8वें नंबर पर है।

डीपीएल 2026 टॉप-5 बल्लेबाज

डीपीएल 2026 टॉप-5 बल्लेबाजों में यश ढुल शीर्ष पर हैं। उन्होंने 5 पारियों में 66 के औसत से 264 रन बनाए हैं। यजस शर्मा ने 4 मैच में 201 रन बनाए हैं। अनुज रावत ने 4 पारियों में 167 रन बनाए हैं। लक्ष्य थरेजा ने 4 पारियों ने 163 रन बनाए। सार्थक रंजन ने 2 पारियों में 159 रन बनाए हैं।

डीपीएल 2026 टॉप-5 गेंदबाज

डीपीएल 2026 टॉप-5 गेंदबाजों में ऋतिक शौकीन शीर्ष पर है। उन्होंने 4 मैच में 8 विकेट लिए हैं। लक्ष्मण ने 4 मैच में 7 विकेट लिए हैं। मोनी ग्रेवाल ने 5 मैच में 7 विकेट लिए हैं। नवदीप सैनी ने 4 मैच में 7 विकेट लिए हैं। प्रथम सलुजा ने 4 मैच में 7 विकेट लिए हैं।

यश ढुल की टीम की पहली हार

दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के 17वें मैच में सेंट्रल दिल्ली किंग्स को आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने 25 रनों से हरा दिया। यश ढुल की अगुआई वाली सेंट्रल दिल्ली किंग्स की यह इस सीजन पहली हार है। पूरी खबर पढ़ें।