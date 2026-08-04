दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में मंगलवार (4 अगस्त) को न्यू दिल्ली टाइगर्स और आउटर दिल्ली वॉरियर्स के बीच मैच टाई रहा। सुपर में दिल्ली वॉरियर्स को जीत मिली। न्यू दिल्ली टाइगर्स के कप्तान हिम्मत सिंह की तूफानी अर्धशतकीय पारी खराब हो गई। बारिश के कारण मैच 15 ओवर का कर दिया गया।

न्यू दिल्ली टाइगर्स ने 15 ओवर में 5 विकेट पर 156 रन बनाए। लक्ष्य थरेजा और हिम्मत सिंह अर्धशतकीय पारी खेली। आउटर दिल्ली वॉरियर्स के लिए कप्तान सिद्धांत शर्मा ने 2 विकेट झटके। आउटर दिल्ली वॉरियर्स को डकवर्थ लुईस स्ट्रेन नियम के तहत 156 रनों का लक्ष्य मिला। यशराज शर्मा ने अर्धशतकीय पारी खेली। उनके अलावा मोनू शुक्ला ने बेहतरीन पारी खेली।

आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने आखिरी ओवर में 9 रन बनाए

आउटर दिल्ली वॉरियर्स को आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए थे। शिवम शर्मा 6 गेंद पर 15 और और सिद्धांत शर्मा 1 रन बनाकर क्रीज पर थे। न्यू दिल्ली टाइगर्स के लिए लक्ष्मण गेंद करने आए। पहली गेंद पर चौका लगा। इसके बाद अगली 4 गेंदों पर 4 रन बने। स्कोर बराबर हो गया। इसके बाद सिद्धांत शर्मा और प्रथम सलुजा रन आउट हो गए।

आउटर दिल्ली वॉरियर्स ने सुपर ओवर में 20 रन ठोके

सुपर ओवर में आउटर दिल्ली वॉरियर्स के लिए यजस शर्मा और प्रियांश आर्या क्रीज पर उतरे। ऋषभ शर्मा ने पहली गेंद पर यजस शर्मा को पवेलियन भेजा। मोनू शुक्ला बल्लेबाजी के लिए आए। उन्होंने अगली दो गेंद पर दो छक्के जड़ा। आखिरी गेंद पर भी उन्होंने छक्का जड़ा।

न्यू दिल्ली टाइगर्स 2 विकेट पर 6 रन ही बना पाई

न्यू दिल्ली टाइगर्स को 21 का लक्ष्य मिला। हिम्मत सिंह ओर मनीष सहरावत क्रीज पर उतरे। आउटर दिल्ली वॉरियर्स के लिए शिवम शर्मा गेंदबाजी करने आए। हिम्मत सिंह ने पहली गेंद पर छक्का जड़ा। अगली गेंद पर आउट हो गए। ऋतिक शौकिन क्रीज पर आए और पवेलियन लौट गए। न्यू दिल्ली टाइगर्स 2 विकेट पर 6 रन ही बना पाई।

सेंट्रल दिल्ली किंग्स-नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स मैच के बाद अंक तालिका

दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 (DPL 2026)के 7वें मैच में सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को 4 विकेट से हराया। सेंट्रल दिल्ली किंग्स लगातार तीन मैच जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर है। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स, न्यू दिल्ली टाइगर्स, पुरानी दिल्ली 6 और वेस्ट दिल्ली लायंस के 2-2 अंक हैं। पूरी खबर पढ़ें।