IPL Player Auction 2020, CSK, RR, MI, KKR, RCB, KXIP, SRH, DC Team 2020 Players List HIGHLIGHTS: गरुवार को कोलकाता में आईपीएल 2020 के लिए नीलामी की गई। इस नीलामी में सबसे पहला नाम ऑस्ट्रेलियाई विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस लिन का था। क्रिस लिन पिछले कुछ सालों से लगातार कोलकाता के खेलते रहे हैं। लेकिन इस सीजन नीलामी से ठीक पहले केकेआर ने उन्हें रिलीज कर दिया। नीलामी में क्रिस लिन का बेस प्राइज 2 करोड़ था और हैरान करने वाली बात यह रही कि मुंबई के अलावा किसी ओर टीम ने क्रिस लिन को खरीदने में किसी तरह की दिलचस्पी नहीं दिखाई। मुंबई ने क्रिस लिन को दो करोड़ में अपने साथ जोड़ा। नीलामी के बाद लिन ने अपने अधिकारिक ट्वीटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए मुंबई में शामिल होने पर खुशी जताई। मुंबई के लोगों के साथ टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को लेकर क्रिस लिन ने एक मजेदार ट्वीट किया।

क्रिस लिन ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘बढ़िया शहर, शानदार फ्रेंचाइजी, सपाट पिच, और सबसे अच्छी बात अब बुमराह का सामना नहीं करना पड़ेगा।’ लिन के इस ट्वीट पर तुरंत बुमराह ने रिप्लाई किया। बुमराह ने सबसे पहले क्रिस लिन का टीम में स्वागत किया। लिन के ट्वीट पर कमेंट करते हुए बुमराह ने लिखा, ‘हाहाहा, टीम में स्वागत है। क्रिस लीन आपको अभी भी नेट्स पर मेरा सामना करना पड़ेगा।’ इन दोनों के इस ट्वीट को फैंस भी खूब पसंद कर रहे हैं।

क्रिस लिन की मौजूदगी में मुंबई की टीम पहले से भी मजबूत दिखाई पड़ रही है। लिन रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कर टीम को विस्फोटक शुरुआत देना का काम बखूबी कर सकते हैं। लिन ने आईपीएल के 41 मैचों में 33.68 की शानदार औसत और 140.66 के स्ट्राइक रेट के साथ 1280 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका सर्वाधिक स्कोर 93 रहा है। लिन ने अपने आईपीएल करियर के दौरान कुल 10 अर्धशतक लगाए हैं।

Haha, welcome to the team! @lynny50 You’re still going to have to face me in the nets.

— Jasprit Bumrah (@Jaspritbumrah93) December 19, 2019