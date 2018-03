T20 में गजब का रिकॉर्ड बना गए दिनेश कार्तिक, कम गेंदें खेलकर भी मैन ऑफ द मैच

भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से भारत को बांग्लादेश के खिलाफ फाइनल मैच में जीत दिलाने में कामयाब रहे। कार्तिक जब बल्लेबाजी करने मैदान पर आए, उस समय भारत को 2 ओवर में 34 रनों की जरूरत थी। कार्तिक ने पहली ही गेंद पर छक्क जड़ अपने इरादे साफ कर दिए और उस ओवर में दो छक्के और दो चौके की मदद से 22 रन अपने नाम किए। 22 रनों की बदौलत भारत एक बार फिर मैच में वापसी करने में कामयाब रही और अंतिम ओवर में अब उसे जीत के लिए 12 रनों की जरूरत थी। कार्तिक को लास्ट ओवर में अंतिम गेंद पर जीत के लिए छक्का लगाना था, क्योंकि अगर कार्तिक चौका लगाते तो यह मैच टाई हो जाता। एक गेंद पर पांच रनों की जरूरत थी और तभी कार्तिक ने एक दमदार छक्का जड़ मैच को भारत की झोली में डाल दिया। कार्तिक ने 8 गेंदों में ताबड़तोड़ 29 रनों की पारी खेली। कार्तिक के इस शानदार पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया।

कार्तिक ने इसके साथ ही एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दरअसल, कार्तिक एशिया के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्हें इतने कम गेंद खेलने के बावजूद भी मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया हो। कार्तिक एक विकेटकीपर है लिहाजा उन्होंने इस मैच में गेंद से अपना कोई योगदान नहीं दिया था, इसके बाद भी वह इस पुरस्कार को जीतने में कामयाब रहे।

