India vs New Zealand, Ind vs NZ, World Cup 2019 Semi-Final: न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को 18 रनों से हराकर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल में जगह बना ली है। वर्ल्ड कप जीतने की प्रबल दावेदार माने जाने वाली भारतीय टीम की बल्लेबाजी इस मैच में पूरी तरह से फ्लॉप रहे। इस टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने वाले टीम के टॉप थ्री बल्लेबाज महज 5 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। 5 रनों पर तीन विकेट गंवाने के बाद भारत के लिए मैच में वापसी करना बेहद मुश्किल हो गया। इसके बाद धोनी और जडेजा ने 116 रनों की पार्टनरशिप कर टीम को जीत के करीब पहुंचाया। भारत को 14 गेंदों में 32 रनों की जरूरत थी और तभी गलत शॉट खेल जडेजा कैच आउट हो गए। फैंस की उम्मीदें अभी भी धोनी पर टिकी थी, लेकिन अगले ही ओवर में वह भी रन आउट हो गए। धोनी के रन आउट होने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस लगातार अंपायरिंग पर सवाल उठा रहे हैं। धोनी के आउट होने पर एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में धोनी जिस गेंद पर आउट हुए वो नो बॉल बताई जा रही है।

हालांकि, नो ब़ॉल पर बल्लेबाज रन आउट होता है , लेकिन अंपायर की इस गलती की वजह से भारतीय टीम को एक एक्सट्रा रन और फ्री हिट नहीं मिला। 48वें ओवर में धोनी के बल्लेबाजी के समय 30 गज के बाहर छह कीवी खिलाड़ी थे, लेकिन नियम की मानें तो तीसरे पावरप्ले के दौरान पांच ही खिलाड़ी 30 गज के बाहर रह सकते हैं। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद फैंस भारतीय टीम की इस हार के लिए मैदानी अंपायर रिचर्ड केटलबोरो को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।

Hey @ICC the ball on which #Dhoni was given run out should be a #deadball or a no ball… because 6 players were outside the 30 yard circle and how can the umpire be such careless..pic.twitter.com/2gMSDvkaxc — Harpalsinh Rajput (@Harpals97639592) July 10, 2019

वहीं भारतीय कप्तान विराट कोहली ने महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास के कयासों के बीच कहा कि इस अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज ने भविष्य की अपनी योजनाओं के बारे में उन्हें अभी तक कुछ नहीं बताया है। धोनी ने भारत की विश्व कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों 18 रन से हार में 72 गेंदों पर 50 रन बनाये तथा कप्तान ने फिर से बीच के ओवरों में इस विकेटकीपर बल्लेबाज की धीमी बल्लेबाजी के लिये उनका बचाव किया। कोहली से पूछा गया कि क्या धोनी ने उसे भविष्य की अपनी योजनाओं के बारे में कुछ बताया है क्योंकि वेस्टइंडीज दौरे के लिए जल्द ही टीम घोषित की जाएगी, भारतीय कप्तान ने कहा, ‘‘नहीं। उन्होंने अभी तक हमें कुछ नहीं बताया है। ’’

@cricketworldcup What A great Umpiring Skills….The Ball Msd became runout should be given as NoBall…& Dhoni should have played and India have Won….What A Great WC?What a great exhibition of Umpiring skills???? pic.twitter.com/1Xthq2Qyjv — L@cchi (@LacchiOrange) July 10, 2019

Glaring umpiring error? Could they afford this in a World Cup semi final? 6 players outside the circle… how long did they play like that in P3? #INDvNZL #Dhoni pic.twitter.com/Hb5UlA4tsI — Anand Narasimhan (@AnchorAnandN) July 10, 2019

