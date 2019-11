ऋषभ पंत का फ्लॉप प्रदर्शन देखकर फैंस को आई माही की याद, कहा- वी मिस यू धोनी

Rishabh pant trolled: जब-जब भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत खराब प्रदर्शन करते हैं फैंस को पूर्व कप्तान और दिग्गज भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी की याद आ जाती है। ऐसा ही कुछ रविवार को भी हुआ। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए सीरीज के तीसरे और आखिरी टी20 मैच में भी पंत का बल्ल नहीं चला और वे मात्र 6 रन बनाकर आउट हो गए। पंत के इस शर्मनाक प्रदर्शन के चलते सोशल मीडिया पर फैंस धोनी को याद करने लगे। ट्विटर पर “धोनी वी मिस यू ओंन फिल्ड” का हैश टैग ट्रेंड करने लगा।

दरअसल वर्ल्ड कप के बाद धोनी को टी20 और वनडे क्रिकेट में मुख्य विकेटकीपर के रूप में रिप्लेस करने वाले पंत को हर बार ख़राब प्रदर्शन करने पर दर्शकों की आलोचना का शिकार होना पड़ता है और उनकी तुलना धोनी से की जाती हैं। इस सीरीज में पंत को दो बार बल्लेबाजी करने का मौका मिला जिसमें उन्होंने 27 और 6 रन की पारी खेली। इतना ही नहीं विकेट के पीछे भी उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। डीआरएस के मामले में भी पंत ने कई गलतियां की हैं।

“Till the time you don’t have calm Finisher like MS Dhoni, the centuries Made by Top Order Players Are worthless” – Shaun Pollock About MS….. #DhoniWeMissYouOnField pic.twitter.com/2IAHVDmNfM

Rishabh Pant is a crap player in International Cricket. Lutyens Media has created unnecessary hype about Rishabh Pant, especially @vikrantgupta73 & his Channel just because Pant is from Delhi. Sanju Samson should be given chances now.#INDvBAN #DhoniWeMissYouOnField #BANvIND

— RamPant (@PANTishwer) November 10, 2019