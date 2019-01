पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को शानदार जीत दिलाने का काम किया। धोनी ने इस मैच में नाबाद 87 रनों की पारी खेलकर अपने आलोचकों को भी करारा जवाब दिया। रोहित शर्मा और शिखर धवन के जल्दी आउट होने के बाद धोनी चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए। धोनी ने यहां से पहले कप्तान विराट कोहली और फिर केदार जाधव के साझेदारी कर टीम को सात विकेट से जीत दिला दी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले दो मुकाबलों में धोनी अपने पुराने रंग में नजर आए। मैच को अंतिम ओवर तक ले जाकर धोनी ने उसे उसी अंदाज में समाप्त किया, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। धोनी की फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में है, इसका सबूत मेलबर्न में भी देखने को मिला। जब धोनी बल्लेबाजी करने के लिए आए तो पूरे स्टेडियम में लोग धोनी-धोनी ही चिल्ला रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भारत मैच अपने देश में ही खेल रही हो। फैंस हमेशा से धोनी का उत्साह बढ़ाने का काम करते रहे हैं।

आम तौर पर छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले धोनी इस मैच में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे, उन्होंने 114 गेंद का सामना करते हुए छह चौके की मदद से 87 रन की नाबाद पारी खेली। मैच के बाद धोनी से जब पूछा गया कि वह कहां बल्लेबाजी करना चाहेंगे तो उन्होंने कहा, ‘‘मैं किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करके खुश हूं। अहम चीज यह है कि टीम को मेरी जरूरत कहां है। ’’उन्होंने कहा, ‘‘मैं चौथे नंबर पर खेलूं या छठे नंबर पर, हमें देखना होगा कि टीम का संतुलन बरकरार रहे। मैं निचले क्रम में छठे नंबर पर बल्लेबाजी करके खुश हूं। 14 साल खेलने के बाद मैं यह नहीं कह सकता कि मैं छठे नंबर पर बल्लेबाजी नहीं कर सकता। ’’

Believe me,

This is Melbourne, not Wankhede! Goosebumps Guaranteed@msdhoni @SaakshiSRawat

Courtesy : Madhavi Ravi #AUSvIND #MSDhoni #Dhoni pic.twitter.com/AYJZpMJOEA

— MS Dhoni Fans Official (@msdfansofficial) January 19, 2019