Ind VS Aus: होम ग्राउंड पर आए माही तो ऑटोग्राफ-सेल्फी लेने की लगी होड़, देखें VIDEO

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मैच विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी के गृहनगर रांची के जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। अब जब मुकाबला उन्हीं के घरेलू मैदान में होने जा रहा हो तो जाहिर तौर पर उनके फैंस की दीवानगी अलग ही नजर आएगी। इसी दीवानगी की एक झलक गुरुवार को टीम इंडिया के अभ्यास सत्र के दौरान देखने को मिली। इस दौरान कुछ युवा खिलाड़ी और धोनी के फैंस मैदान पर उनका ऑटोग्राफ लेने आ गए। धोनी ने किसी को निराश नहीं किया और फैंस को ऑटोग्राफ दिया और तस्वीरें भी खिचाई।

No surprises here – Quite the Flavour in Ranchi – @msdhoni #TeamIndia #INDvAUS @Paytm pic.twitter.com/hE9jVWs024

गुरुवार को होने वाले मुकाबले से पहले धोनी अभ्यास कर के जब वापस जा रहे थे उन्हें कुछ युवा खिलाड़ियों ने घेर लिया और ऑटोग्राफ मांगने लगे। धोनी ने सभी को ऑटोग्राफ दिया और उनके साथ तस्वीर खिचाई। इस से पहले जब वे रांची एयरपोर्ट पहुंचे थे तब भी धोनी के प्रति फैंस की दीवानगी देखने लायक थी। एयरपोर्ट में जैसे ही धोनी सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आए, कैम्पस के अंदर और बाहर भारी संख्या में फैंस मौजूद थे और सभी धोनी की झलक पाने को बेताब थे।

MUST WATCH – The @msdhoni aura in Ranchi

In this video capsule, we try to capture the euphoria around MS Dhoni in the dressing room & his aura in his hometown in Ranchi – by @28anand

https://t.co/CtSlWl1i8H pic.twitter.com/VudCr9VbIo

