भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टीम की अपनी अहमियत ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर बता चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में धोनी ने बल्ले से रन बनाने के साथ-साथ विकेट के पीछे से कुछ बल्लेबाजों को स्टंप आउट करने का काम किया। न्यूजीलैंड में नेपियर वनडे के दौरान धोनी एक बार फिर अपनी स्ंटपिंग की वजह से चर्चा में आ गए हैं। धोनी ने शानदार विकेटकीपिंग का नजारा पेश करते हुए लोकी फर्गुसन को पवेलियन भेजने का काम किया। दरअसल, न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए कुछ खास नहीं कर पाई और पूरी टीम 38 ओवर में 157 रनों पर ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड ने अंतिम विकेट के रूप में लोकी फर्गुसन का विकेट खोया। भारत के लिए 36वां ओवर कुलदीप यादव लेकर आए। इस ओवर के दौरान कुलदीप ने सीधी गेंद फेंकी। लोकी आगे बढ़कर गेंद को रोकना चाह रहे थे, लेकिन धोनी ने बिना देर किए उन्हें स्टंप आउट कर दिया। धोनी ने स्टंप करने के बाद अपील की, अंपायर इस फैसले को नहीं ले पाए। लेकिन थर्ड अंपायर ने लोकी को आउट करार दिया।

इसके बाद धोनी ने ट्रेंट बोल्ट को लेकर कुलदीप से कहा, ‘ये आंख बंद करके रोकेगा’ बोल्ट ने जैसे ही गेंद को रोकने का प्रयास किया, स्लिप में खड़े रोहित ने उनका कैच लपक लिया। ऐसा पहली बार नही है जब धोनी ने किसी बल्लेबाज को इस तरह से पवेलियन भेजने का काम किया हो। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी धोनी कई मौकों पर टीम के लिए यह काम कर चुके हैं। धोनी को लेकर युवा गेंदबाज भी कहते रहे हैं कि मैदान पर विकेट लेने में धोनी से उन्हें काफी मदद मिलती है।

Just Dhoni Things In 1st Odi

Guiding To Kuldeep Yadav#NZvIND pic.twitter.com/mpr3MrOdNj

— MaनYO(@manyo_rajput) January 23, 2019