IPL 2018 : दिल्ली डेयरडेविल्स ने ऋषभ पंत को रिटेन कर नहीं की गलती, सैयद मुश्ताक अली में जारी है पंत का धमाका

सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट में दिल्ली के ओपनर ऋषभ पंत का बल्ला जमकर बोल रहा है। इस युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ने अपनी बल्लेबाजी से साबित कर दिया है कि आईपीएल में दिल्ली को उन्हें रिटेन करना का फैसला बिल्कुल सही था। सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट में ऋषभ पंत का तूफानी अंदाज देखकर हर कोई हैरान है। पिछले साल आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से खेलते हुए ऋषभ पंत का प्रदर्शन टीम के बाकी खिलाड़ियों के मुकाबले अच्छा रहा था। इस साल भी दिल्ली की टीम ने उन्हें रिटेन करने का फैसला किया है, लेकिन आईपीएल शुरू होने से पहले ही पंत ने मुश्ताक अली में कुछ शानदार पारियां खेलकर अपने चयन को सही साबित किया है। पंत की पिछली चार पारियों पर नजर डाले तो इस दौरान उन्होंने तीन अर्धशतक और एक शतक बनाया है। तमिलनाडु के खिलाफ पंत ने 33 गेंदों पर सात चौकों और तीन छक्कों की मदद से 58 रन बनाए और टीम को जीत दिला दी।

इससे पहले सेना के खिलाफ पंत ने 32 गेंद में 11 चौकों और एक छक्के की मदद से 64 रन की पारी खेली थी। वहीं टूर्नामेंट के अपने पहले ही मैच में पंत ने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ महज 38 गेंदों में 116 रन जड़कर सभी को हैरान कर दिया। पिछले साल रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ 36 गेंदो में शतक लगाया था, लेकिन पंत ने धुआंधार शतक जड़कर उनके रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। ऋषभ पंत मौजूदा समय में कमाल के फॉर्म में हैं।

