ICC Men’s T20I Rankings: बांग्लादेश के खिलाफ टी20 हैट्रिक लेने के बाद भारतीय युवा तेज गेंदबाज दीपक चाहर को टी-20 गेंदबाजी रैंकिंग में बड़ा फायदा हुआ है। दीपक चाहर 88 पायदान को कम करते हुए अब 42वें स्थान पर पहुंच गए हैं। एक मैच में शानदार प्रदर्शन के बलबूते दीपक का नाम अब टॉप 50 गेंदबाजों की सूची में शामिल हो गए हैं। इससे पहले दीपक का नाम टॉप 100 गेंदबाजों की लिस्ट में भी नहीं था। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के दौरान दीपक ने 3 मुकाबलों में कुल 8 विकेट हासिल किया, जिसका फायदा उन्हें टी-20 रैंकिग मिला है। वहीं बल्लेबाजी रैकिंग में केएल राहुल 660 रेटिंग के साथ आठवें स्थान पर पहुंच गए हैं। राहुल ने सीरीज के अंतिम मैच में 35 गेंदों में 51 रनों की अहम पारी खेली थी। जबकि भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा इस लिस्ट में नंबर सात पर जमे हुए हैं।

BATTING RANKINGS:

Aaron Finch jumps up to No.2

Eoin Morgan and Martin Guptill enter top 10

Dawid Malan’s hundred catapults him to the third spot

UPDATED @MRFWorldwide ICC T20I Player Rankings https://t.co/DX80kHAdvr pic.twitter.com/AgXbLTPwqI

— ICC (@ICC) November 11, 2019