DC vs RR Live Cricket Match Scorecard, IPL 2026: आईपीएल 2026 के 62वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली में मैच खेला जाएगा। राजस्थान को अगर प्लेऑफ की दौड़ में बने रहना है तो उसके लिए ये मैच जीतना बेहद जरूरी है। वहीं दिल्ली अगर ये मैच जीत जाती है तो उसे कुछ ज्यादा फायदा तो नहीं होगा, लेकिन हां वो अंकतालिका में अपनी स्थिति और बेहतर कर लेगी। वहीं इस मैच में अगर दिल्ली को हार मिलती है तो वो प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो जाएगा। राजस्थान अभी 12 अंक के साथ 5वें स्थान पर है जबकि दिल्ली की टीम 10 अंक के साथ 8वें नंबर पर अंकतालिका में मौजूद है।
Indian Premier League, 2026
Delhi Capitals
Rajasthan Royals
Match Yet To Begin ( Day – Match 62 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)
दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स पिच रिपोर्ट
दिल्ली कैपिटल्स-राजस्थान रॉयल्स मैच जिस पिच पर खेला जाएगा वह बल्लेबाजों के मुफीद होगी। इस पिच पर खेले गए पिछले पांच मैचों में से चार में पहली पारी में 180 से ज्यादा का स्कोर बना है।
केएल राहुल से बड़ी उम्मीद
केएल राहुल का प्रदर्शन इस सीजन में अच्छा रहा है, लेकिन पिछले कुछ मैचों में वो नहीं चले हैं। वो 12 मैचों में 477 रन बना चुके हैं। राजस्थान को हराने के लिए उनके बल्ले का चलना जरूरी होगा।
वैभव सूर्यवंशी का चल रहा है बल्ला
वैभव सूर्यवंशी का बल्ला इस सीजन में खूब चल रहा है। उन्होंने अब तक खेले 11 मैचों में कुल 440 रन बनाए हैं। वैभव अब दिल्ली में कैसा प्रदर्शन करते हैं ये देखने वाली बात होगी।
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दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स मौसम
मौसम की बात करें तो दिल्ली का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और यहां पर बारिश होने के आसार नहीं हैं।
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KKR vs GT Today Match: वापसी पर राजस्थान की नजर
राजस्थान ने पिछले दो मैच हारे हैं और वो चाहेगी कि वापसी करें। ये टीम एक सप्ताह के बाद मैच खेलने उतरेगी और रिदम हासिल करना इस टीम के लिए आसान नहीं होगा।
KKR vs GT Today Match: राजस्थान हार चुकी है पिछले 2 मैच
राजस्थान की टीम दिल्ली के खिलाफ मैच से पहले अपने दो मैच गंवा चुकी है। उसे दिल्ली और गुजरात ने हराया था। राजस्थान हार की हैट्रिक से बचना चाहेगी।
KKR vs GT Today Match: दिल्ली को पिछले मैच में मिली थी जीत
दिल्ली ने राजस्थान के खिलाफ मैच से ठीक पहले पंजाब किंग्स को हराया था। दिल्ली ने पंजाब को 3 विकेट से हराया था और ये टीम जीत के लय को बनाए रखना चाहेगी। कप्तान अक्षर कह चुके हैं कि वो अब अगले सीजन की तैयारी कर रहे हैं।
KKR vs GT Today Match: राजस्थान के लिेए जीत जरूरी
राजस्थान को अगर प्लेऑफ की रेस में बने रहना है तो उसे दिल्ली को हर हाल में हराते हुए 2 अंक हासिल करने ही होंगे। राजस्थान को अभी 3 मैच खेलने हैं और उसे तीनों मैच में जीत हासिल करनी होगी।
KKR vs GT Today Match: हार के साथ दिल्ली हो जाएगी प्लेऑफ की रेस से बाहर
दिल्ली को अगर राजस्थान के हाथों हार मिलती है तो ये टीम प्लेऑफ की रेस से पूरी तरह से बाहर हो जाएगी। हालांकि इस टीम के प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना वैसे भी कम है, लेकिन अगर ये टीम जीत जाती है तो राजस्थान की टीम परेशानी में आ जाएगी।
KKR vs GT Today Match: राजस्थान की टीम 5वें नंबर पर
राजस्थान की टीम इस वक्त अंकतालिका में 5वें नंबर पर है और इस टीम के 12 अंक हैं। इस टीम ने अब तक खेले 11 मैचों में 6 मैच जीते हैं जबकि 5 मैचों में उसे हार मिली है।
KKR vs GT Today Match: दिल्ली की टीम 8वें नंबर पर
दिल्ली की टीम अभी 10 अंक के साथ अंकतालिका में 8वें स्थान पर मौजूद है। इस टीम ने अब तक 12 में से 5 मैच जीते हैं जबकि 7 मैचों में उसे हार मिली है।
KKR vs GT Today Match: राजस्थान रॉयल्स की टीम
यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), शिमरोन हेटमायर, रियान पराग (कप्तान), रविंद्र जडेजा, डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, दसुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, यशराज पुंजा, बृजेश शर्मा, एडम मिल्ने, रवि सिंह, सुशांत मिश्रा, रवि बिश्नोई, संदीप शर्मा, नंद्रे बर्गर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, क्वेना मफाका, कुलदीप सेन, युद्धवीर सिंह चरक, विग्नेश पुथुर, अमन राव पेराला।
KKR vs GT Today Match: दिल्ली कैपिटल्स की टीम
केएल राहुल (विकेटकीपर), अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), डेविड मिलर, आशुतोष शर्मा, माधव तिवारी, औकिब नबी डार, लुंगी एनगिडी, मिशेल स्टार्क, मुकेश कुमार, पथुम निसांका, समीर रिजवी, विप्रज निगम, त्रिपुराना विजय, नीतीश राणा, कुलदीप यादव, टी नटराजन, दुष्मंथा चमीरा, काइल जैमीसन, रेहान अहमद, करुण नायर, अजय जादव मंडल, पृथ्वी शॉ।
KKR vs GT Today Match: दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स
नमस्कार, जनसत्ता लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आईपीएल 2026 का 62वां मैच दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच आज शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच की तमाम अपडेट्स हम आप तक अपने ब्लॉग के जरिए पहुंचाएंगे साथ ही साथ खेल व क्रिकेट की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।