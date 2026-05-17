DC vs RR Live Cricket Match Scorecard, IPL 2026: आईपीएल 2026 के 62वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली में मैच खेला जाएगा। राजस्थान को अगर प्लेऑफ की दौड़ में बने रहना है तो उसके लिए ये मैच जीतना बेहद जरूरी है। वहीं दिल्ली अगर ये मैच जीत जाती है तो उसे कुछ ज्यादा फायदा तो नहीं होगा, लेकिन हां वो अंकतालिका में अपनी स्थिति और बेहतर कर लेगी। वहीं इस मैच में अगर दिल्ली को हार मिलती है तो वो प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो जाएगा। राजस्थान अभी 12 अंक के साथ 5वें स्थान पर है जबकि दिल्ली की टीम 10 अंक के साथ 8वें नंबर पर अंकतालिका में मौजूद है।

Indian Premier League, 2026 Delhi Capitals

vs Rajasthan Royals

Match Yet To Begin ( Day – Match 62 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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