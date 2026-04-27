DC vs RCB LIVE Score, IPL 2026 39th Match Scorecard: आईपीएल 2026 के 39वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के सामने है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की चुनौती। खास बात यह है कि सीजन की पिछली भिड़ंत में दिल्ली ने आरसीबी को 6 विकेट से धूल चटाई थी। ऐसे में बेंगलुरु के सामने अब होगी हिसाब बराबर करने की चुनौती। अंकतालिका में दूसरे स्थान पर काबिज आरसीबी ने अभी तक 7 में से पांच मैच जीते हैं और दो में उसे हार मिली है। जबकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम 7वें स्थान पर है, उसने सात में से तीन मैच जीते हैं और चार में उसे हार मिली है। दिल्ली अपने पिछले दोनों मैच हारकर आई है, जबकि बेंगलुरु ने पिछले मैच में गुजरात के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की थी।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

Indian Premier League, 2026 Delhi Capitals

vs Royal Challengers Bengaluru

Match Yet To Begin ( Day – Match 39 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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