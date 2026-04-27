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DC vs RCB LIVE Score, IPL 2026 39th Match Scorecard: आईपीएल 2026 के 39वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के सामने है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की चुनौती। खास बात यह है कि सीजन की पिछली भिड़ंत में दिल्ली ने आरसीबी को 6 विकेट से धूल चटाई थी। ऐसे में बेंगलुरु के सामने अब होगी हिसाब बराबर करने की चुनौती। अंकतालिका में दूसरे स्थान पर काबिज आरसीबी ने अभी तक 7 में से पांच मैच जीते हैं और दो में उसे हार मिली है। जबकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम 7वें स्थान पर है, उसने सात में से तीन मैच जीते हैं और चार में उसे हार मिली है। दिल्ली अपने पिछले दोनों मैच हारकर आई है, जबकि बेंगलुरु ने पिछले मैच में गुजरात के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की थी।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

Indian Premier League, 2026

Delhi Capitals 

vs

Royal Challengers Bengaluru  

Match Yet To Begin ( Day – Match 39 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)

View Scorecard

Live Updates
16:33 (IST) 27 Apr 2026

कोहली-राहुल के बीच ऑरेंज कैप की रेस

केएल राहुल अभी तक 357 और विराट कोहली 328 रन इस सीजन में बना चुके हैं। 380 रन के साथ अभिषेक शर्मा के पास ऑरेंज कैप है। ऐसे में इस मैच में राहुल और कोहली के बीच ऑरेंज कैप की रेस दिख सकती है।

16:30 (IST) 27 Apr 2026

ऋषभ पंत को बीच सीजन कप्तानी से हटाने की मांग, भारतीय दिग्गज ने LSG के किस खिलाड़ी का सुझाया नाम?

आईपीएल 2026 में ऋषभ पंत की कप्तानी में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 156 रन नहीं चेज कर पाई और पिछले मैच में राजस्थान के खिलाफ 160 रन भी नहीं बना पाई थी। छह मैच हारने के बाद अब लखनऊ की कप्तानी में बदलाव की मांग उठी है। ...पूरी जानकारी
16:29 (IST) 27 Apr 2026

आरसीबी का पूरा स्क्वाड

जैकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा, रसिख सलाम डार, जॉर्डन कॉक्स, मंगेश यादव, विक्की ओस्तवाल, वेंकटेश अय्यर, फिल साल्ट, जैकब डफी, नुवान तुषारा, अभिनंदन सिंह, स्वप्निल सिंह, विहान मल्होत्रा, कनिष्क चौहान, सात्विक देसवाल।

16:29 (IST) 27 Apr 2026

दिल्ली कैपिटल्स का पूरा स्क्वाड

पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश राणा, डेविड मिलर, समीर रिजवी, अक्षर पटेल (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार, आकिब नबी डार, विप्रज निगम, लुंगी एनगिडी, आशुतोष शर्मा, दुष्मंता चमीरा, करुण नायर, मिचेल स्टार्क, काइल जैमीसन, रेहान अहमद, पृथ्वी शॉ, अजय जादव मंडल, त्रिपुराना विजय, अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, माधव तिवारी।

16:28 (IST) 27 Apr 2026

"वैभव सूर्यवंशी के बल्ले में AI Chip, टेस्ट के लिए भेजो": पाकिस्तानी विशेषज्ञ का अनोखा बयान, 15 वर्षीय खिलाड़ी की बैटिंग से हैरान

वैभव सूर्यवंशी की आईपीएल 2026 में बल्लेबाजी देख हर कोई उनका फैन बन रहा है। कई लोग उनकी बल्लेबाजी से हैरान भी हैं। वैभव के 36 गेंद पर शतक के बाद पाकिस्तान के एक क्रिकेट एक्सपर्ट ने उनका बल्ला चेक करने की बात कही है। ...यहां पढ़ें
16:28 (IST) 27 Apr 2026

एनगिडी पर संशय, साल्ट बाहर

आरसीबी के स्टार ओपनर फिल साल्ट पहले ही इस मैच से बाहर हो चुके हैं। जबकि पिछले मैच में चोटिल हुए दिल्ली के गेंदबाज लुंगी एनगिडी पर इस मैच में खेलने के लिए संशय बना हुआ है। हालांकि, उसी दिन उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था।

16:26 (IST) 27 Apr 2026

दिल्ली ने इस सीजन RCB को हराया

दिल्ली कैपिटल्स ने इस सीजन पिछली भिड़ंत में आरसीबी को 6 विकेट से मात दी थी। आरसीबी ने 175 रन बनाए थे और जवाब में दिल्ली ने 4 विकेट खोकर ही लक्ष्य हासिल कर लिया था।

16:25 (IST) 27 Apr 2026

DC vs RCB: कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड?

दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अब तक 34 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें RCB ने 20 मुकाबले जीते हैं, जबकि दिल्ली कैपिटल्स 13 मैच जीत पाई है। एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला।

16:23 (IST) 27 Apr 2026

DC vs RCB Match: कब और कहां खेला जाएगा मैच?

आईपीएल 2026 का 39वां मैच दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच का टॉस शाम 7 बजे (IST) और लाइव एक्शन की शुरुआत शाम 7.30 बजे से होगी।

16:22 (IST) 27 Apr 2026

नमस्कार

नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता.कॉम के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको आईपीएल 2026 के 39वें मैच (Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru) से जुड़ी सभी लाइव अपडेट्स और लाइव स्कोरकार्ड की जानकारी मिलेगी। साथ ही खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस ब्लॉग में मिलती रहेंगी।