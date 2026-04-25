Go to Live Updates

IPL 2026 RCB vs SRH Cricket Match Live Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 35वें मैच में शनिवार (25 अप्रैल) को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह सीजन उतार-चढ़ाव भरा है है। वह 6 में से 3 मैच जीतकर अंक तालिका में छठे नंबर पर है। पंजाब किंग्स फिलहाल अजेय है और शीर्ष पर है। वह 6 में से 5 मैच जीती है। उसका एक मैच बारिश से धुल गया था। दोनों टीमों के बीच 34 मुकाबले हुए हैं और दोनों ने 17-17 में जीत दर्ज की है।

Indian Premier League, 2026

Delhi Capitals 

vs

Punjab Kings  

Match Yet To Begin ( Day – Match 35 )
Match begins at 15:30 IST (10:00 GMT)

View Scorecard

Live Updates
12:50 (IST) 25 Apr 2026

पंजाब किंग्स स्क्वाड

प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), मार्कस स्टोइनिस, नेहाल वढेरा, शशांक सिंह, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, विजयकुमार वैशाख, हरप्रीत बरार, सूर्यांश शेडगे, यश ठाकुर, विष्णु विनोद, बेन द्वारशुइस, लॉकी फर्ग्यूसन, अजमतुल्लाह उमरजई, मिचेल ओवेन, हरनूर सिंह, मुशीर खान, पायला अविनाश, विशाल निषाद, प्रवीण दुबे।

12:42 (IST) 25 Apr 2026

दिल्ली कैपिटल्स स्क्वाड

पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश राणा, समीर रिजवी, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, अक्षर पटेल (कप्तान), कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, मुकेश कुमार, टी नटराजन, करुण नायर, दुष्मंथा चमीरा, त्रिपुराना विजय, औकिब नबी दार, मिचेल स्टार्क, काइल जैमीसन, रेहान अहमद, अजय जादव मंडल, पृथ्वी शॉ, अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, विप्रज निगम, माधव तिवारी।

12:37 (IST) 25 Apr 2026

दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स हेड टू हेड

दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच 34 मुकाबले हुए हैं और दोनों ने 17-17 में जीत दर्ज की है।

12:33 (IST) 25 Apr 2026

पंजाब किंग्स अजेय

पंजाब किंग्स फिलहाल अजेय है और शीर्ष पर है। वह 6 में से 5 मैच जीती है। उसका एक मैच बारिश से धुल गया था।

12:31 (IST) 25 Apr 2026

दिल्ली कैपिटल्स का सफर

दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह सीजन उतार-चढ़ाव भरा है है। वह 6 में से 3 मैच जीतकर अंक तालिका में छठे नंबर पर है।

12:30 (IST) 25 Apr 2026

नमस्कार!

नमस्कार! इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 35वें मैच में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा।