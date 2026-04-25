IPL 2026 RCB vs SRH Cricket Match Live Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 35वें मैच में शनिवार (25 अप्रैल) को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह सीजन उतार-चढ़ाव भरा है है। वह 6 में से 3 मैच जीतकर अंक तालिका में छठे नंबर पर है। पंजाब किंग्स फिलहाल अजेय है और शीर्ष पर है। वह 6 में से 5 मैच जीती है। उसका एक मैच बारिश से धुल गया था। दोनों टीमों के बीच 34 मुकाबले हुए हैं और दोनों ने 17-17 में जीत दर्ज की है।

Indian Premier League, 2026 Delhi Capitals

vs Punjab Kings

Match Yet To Begin ( Day – Match 35 )

Match begins at 15:30 IST (10:00 GMT) View Scorecard

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