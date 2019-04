DC vs MI, VIVO IPL 2019 Highlights at Hotstar, Star Sports 1: फिरोजशाह कोटला की धीमी पिच पर मुंबई ने गुरुवार को दिल्ली के खिलाफ शानदार जीत हासिल की। मुंबई ने पारी की शुरुआत शानदार अंदाज में किया। रोहित और डिकॉक की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की वजह से पावरप्ले की समाप्ति तक मुंबई का स्कोर 57 रन पर पहुंच गया। लेकिन इसके बाद अगले सात ओवर में केवल 35 रन बने और इस बीच तीन विकेट गिरे। रोहित अमित मिश्रा की गेंद पर बोल्ड हुए तो वहीं अक्षर ने बेन कटिंग को एल्बीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन भेजने का काम किया। इसके बाद मुंबई के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव और क्विंटन डिकॉक के बीच हुए एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से शानदार बल्लेबाजी रहे क्विंटन डिकॉक रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। दरअसल, अक्षर पटेल के ओवर में सूर्य़कुमार यादव ने हल्के हाथों से शॉट खेल सिंगल लेने की कोशिश की।

सूर्यकुमार यादव क्रीज से निकले और फिर अंदर आ गए। वहीं दूसरी ओर डि कॉक भी भागते हुए सूर्य कुमार यादव के पास पहुंच गए और इस तरह दोनों ही बल्लेबाज एक ही छोर पर आ गए। मुंबई को तीसरा झटका लगा तो लग रहा था कि टीम 150 तक भी मुश्किल से पहुंच पाएगी। हालांकि, इसके बाद क्रुणाल पंड्या और हार्दिक पंड्या ने अपना फॉर्म दिखाते हुए मुंबई को 20 ओवर में 168 रनों तक पहुंचाने का काम किया।

