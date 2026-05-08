IPL 2026, DC vs KKR Cricket Match Live Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 51वां मैच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। इस मुकाबले में दोनों टीमों की कोशिश जीत हासिल करने की होगी जिससे कि वो प्लेऑफ की दौड़ में बनी रहें। दिल्ली इस वक्त अंकतालिका में 8 अंक के साथ 7वें नंबर पर है जबकि कोलकाता के 7 अंक हैं और ये टीम अभी 8वें स्थान पर है। दिल्ली की कोशिश होगी कि वो कोलकाता को हराएं और अपनी हार का सिलसिला तोड़ें।

Indian Premier League, 2026 Delhi Capitals

vs Kolkata Knight Riders

Match Yet To Begin ( Day – Match 51 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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