IPL 2026, DC vs KKR Cricket Match Live Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 51वां मैच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। इस मुकाबले में दोनों टीमों की कोशिश जीत हासिल करने की होगी जिससे कि वो प्लेऑफ की दौड़ में बनी रहें। दिल्ली इस वक्त अंकतालिका में 8 अंक के साथ 7वें नंबर पर है जबकि कोलकाता के 7 अंक हैं और ये टीम अभी 8वें स्थान पर है। दिल्ली की कोशिश होगी कि वो कोलकाता को हराएं और अपनी हार का सिलसिला तोड़ें।
Indian Premier League, 2026
Delhi Capitals
Kolkata Knight Riders
Match Yet To Begin ( Day – Match 51 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)
वैभव, संजू, तिलक समेत 6 भारतीय ने किया कमाल, 4 विदेशी भी शामिल; IPL 2026 के 50 मैचों में लगे 11 शतक
दिल्ली को पिछले मैच में मिली थी हार
दिल्ली के घरेलू मैदान पर पिछले मैच में सीएसके के हाथों हार मिली थी। इस मैच में दिल्ली ने 155 रन बनाए थे और सीएसके ने 2 विकेट पर 159 रन बना लिए थे। दिल्ली अब वापसी करना चाहेगी। दिल्ली की टीम अब तक अपने घरेलू मैदान पर खेलने का फायदा नहीं उठा पाई है।
लगातार तीन मैच जीत चुकी है केकेआर
दिल्ली के खिलाफ मैच से ठीक पहले केकेआर ने अपने पिछले तीन लीग मैच लगातार जीते हैं और टीम का मनोबल काफी ऊंचा है। ये टीम एक यूनिट के तौर पर अच्छा खेल रही है। दिल्ली को कड़ी टक्कर देने में ये पूरी तरह से सक्षम नजर आ रही है।
DC vs KKR Today Match: कोलकाता की भी संभावना बरकरार
केकेआर अब भी प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई है। इस टीम के अभी यानी पिछले 9 मैचों में 7 अंक हैं। इस टीम को अभी 5 मैच और खेलने हैं। अगर ये टीम सभी मैच जीत जाती है तो उसके कुल 17 अंक हो जाएंगे। इस स्थिति में ये भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है, लेकिन केकेआर अपने सभी अगले मैच जीत पाएगी ये सवाल अहम है।
DC vs KKR Today Match: दिल्ली के लिए प्लेऑफ की उम्मीद बरकरार
दिल्ली के अभी 8 अंक हैं और उसे 4 मैच और खेलने हैं। अगर ये टीम अपने अगले सभी मैच जीत जाती है तो उसके कुल 16 अंक हो जाएंगे और ये टीम प्लेऑफ में पहुंच सकती है, लेकिन क्या ये आसान होने वाला है।
DC vs KKR Today Match: कोलकाता के हैं 7 अंक
कोलकाता की हालत भी अब तक ज्यादा अच्छी नहीं है और इस टीम ने अब तक खेले 9 मैचों में 3 में जीत हासिल की है जबकि उसे 5 मैचों में हार मिली है। एक मैच बारिश की वजह से नहीं खेला जा सका था। इस टीम के 7 अंक हैं और ये टीम अंकतालिका में 8वें स्थान पर है।
DC vs KKR Today Match: अंकतालिका में दिल्ली 7वें नंबर पर
दिल्ली की टीम ने अब तक 10 मैच खेले हैं जिसमें उसे 4 में जीत मिली है जबकि 6 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली के 8 अंक हैं और ये टीम अंकतालिका में 7वें स्थान पर है।
DC vs KKR Today Match: केकेआर की टीम
अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, कैमरून ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, मनीष पांडे, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती, रमनदीप सिंह, तेजस्वी दहिया, नवदीप सैनी, टिम सीफर्ट, रचिन रवींद्र, ब्लेसिंग मुजरबानी, मथीशा पथिराना, राहुल त्रिपाठी, सार्थक रंजन, प्रशांत सोलंकी, सौरभ दुबे, उमरान मलिक, दक्ष कामरा।
DC vs KKR Today Match: दिल्ली कैपिटल्स की टीम
पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश राणा, करुण नायर, अक्षर पटेल (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, मिशेल स्टार्क, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन, विप्रज निगम, अभिषेक पोरेल, औकिब नबी डार, डेविड मिलर, दुशमंथा चमीरा, काइल जैमीसन, रेहान अहमद, मुकेश कुमार, अजय जादव मंडल, पृथ्वी शॉ, त्रिपुरा विजय, साहिल पारख, माधव तिवारी।
DC vs KKR Today Match: दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स
नमस्कार, जनसत्ता लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आईपीएल 2026 का 51वां मैच दिल्ली और कोलकाता के बीच खेला जाएगा। इस मैच से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आप तक अपने ब्लॉग के जरिए पहुंचाएंगे साथ ही साथ खेल और क्रिकेट की अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।