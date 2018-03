साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए तीसरे विवादास्पद टेस्ट मैच को लेकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है कि मेजबान देश के प्रशंसकों ने उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी की है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की इस शिकायत के बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन को यह सब अटपटा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने इस मामले में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है। माइकल वॉन ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, “यह मुझे बहुत भद्दा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो व्यक्तिगत दुर्व्यवहार फेस कर रहे हैं, उसके खिलाफ उन्होंने आधिकारिक शिकायत की है।”

माइकल वॉन की यह बात ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेविड वॉर्नर की पत्नी कैंडिस वॉर्नर को पसंद नहीं आई और उन्होंने माइकल वॉन को खूब खरी-खोटी सुना डाली। माइकल वॉन के ट्वीट का जवाब देते हुए कैंडिस वॉर्नर ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, “Wow, तो आप यही व्यवहार अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ भी करते होंगे? मैं खुश हूं कि इससे आपको हंसने का मौका मिलाहै।” कैंडिस का जवाब सुनकर माइकल वॉन भी कहां चुप रहने वालों में से थे। उन्होंने कैंडिस को जवाब देते हुए कह डाला कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का मैदान पर किया गया व्यवहार ही मैदान के बाहर खिलाड़ियों के गुस्से की वजह बना।

It’s making me chuckle the Aussies are making an official complaint about the personal abuse they are receiving … #please !!!! #SAvAUS — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) March 24, 2018

Wow so you would approve of the same treatment to your wife and 3 kids?? — Candice Warner (@CandyFalzon) March 24, 2018

I’m glad it’s making you laugh. — Candice Warner (@CandyFalzon) March 24, 2018

माइकल वॉन ने लिखा, “बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अपने अनुभव की बात करूं तो फील्ड के बाहर गुस्सा मैदान पर खिलाड़ियों द्वारा किए गए व्यवहार के बाद शुरू होता है।” आपको बता दें कि बॉल टैम्परिंग के मामले के बाद से सभी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की आलोचना कर रहे हैं। वहीं, इस मामले के बाद कप्तान स्टीव स्मिथ और उप कप्तान डेविड वॉर्नर को उनके पद से हटा दिया गया। इतना ही नहीं, इस मामले के सामने आने के अगले ही दिन इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स ने भी स्टीव स्मिथ को कप्तानी से हटा दिया। स्मिथ की जगह अब टीम का कप्तान अजिंक्य रहाणे को बनाया गया है।

Absolutely not … But off field anger in my experience starts with on field behaviour by players … so maybe you need to look closer to home as to why !!!! https://t.co/pat8TlAIeX — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) March 24, 2018

