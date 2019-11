AUS vs PAK, 2nd Test, Pakistan tour of Australia, 2019: ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने शनिवार को पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 335 रनों की पारी खेली। इस पारी के साथ ही वॉर्नर ने कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। इसी बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे दिन डे-नाइट टेस्ट में शिकंजा कस लिया है। कप्तान टिम पेन ने दूसरे दिन के डिनर ब्रेक से पहले तीन विकेट पर 589 रन के स्कोर पर अपने खिलाड़ियों को बुलाकर पहली पारी घोषित की। तब तक वार्नर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ और 10वां सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर बना चुके थे। इस मैच के दौरान वॉर्नर ने जैसे ही दोहरा शतक जड़ा उनकी पत्नी केंडिस अपनी भावनाओं को काबू नहीं रख पाईं और स्टेडियम में ही रोने लगी, अब उनकी रोती हुईं तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

शनिवार को आस्ट्रेलिया ने एक विकेट पर 302 रन से आगे खेलना शुरू किया। तब वॉर्नर 166 और लाबुशेन 126 रन बनाकर खेल रहे थे। इन दोनों ने 67 रन और जोड़े जिसके बाद पाकिस्तान को इस 361 रन की रिकार्ड भागीदारी को तोड़ने में सफलता मिली। अफरीदी ने 25 साल के लाबुशेन को बोल्ड किया जो 162 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौटे तो सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई और यह उनकी लगातार दूसरी शतकीय पारी थी।

For the first time EVER at the Adelaide Oval, 300 for Dave Warner! @Domaincomau | #AUSvPAK pic.twitter.com/zjsrP37q9o

— cricket.com.au (@cricketcomau) November 30, 2019