India vs Australia (Ind vs Aus) 1st ODI: मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत के 255 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने ताबड़बोड़ बल्लेबाजी करते हुए महज 37.4 ओवरों में ही टारगेट हासिल कर लिया। वॉर्नर के शतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से मैच अपने नाम किया। वॉर्नर ने 112 गेंदों में ताबड़तोड़ 128 रन की पारी खेली। इस मैच के दौरान एक पल ऐसा भी आया जब डेविड वॉर्नर स्पाइडर कैम वायर में उलझी पतंग को छुड़ाने में अंपायर की मदद की। वॉर्नर की पंतग के साथ वाली कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जिसे फैंस बेहद पसंद कर रहे हैं। इस काम के लिए सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ भी हो रही है। इस मैच में वॉर्नर वनडे में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे तेजी से 5,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने यह मुकाम मंगलवार को भारत के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में हासिल किया।

वॉर्नर ने इस मामले में डीन जोंस को पीछे किया है। वॉर्नर ने 117 मैचों 115 पारियों में पांच हजारी बनने का रेकॉर्ड अपने नाम किया। वहीं जोंस ने 131 मैचों की 128 पारियों में पांच हजार रन पूरे किए थे। वहीं मैथ्यू हेडन को यहां तक पहुंचने में 137 मैचों की 133 पारियां लगी थीं। रिकी पॉन्टिंग ने 137 मैचों की 137 पारियों में पांच हजार रन पूरे किए थे। वहीं इस मैच में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के सिर में चोट लग गई।

इसके चलते वह ऑस्ट्रेलियाई पारी में विकेटकीपिंग के लिए नहीं उतरे और उनके स्थान पर केएल राहुल ने स्टंप्स के पीछे मोर्चा संभाला। पंत की चोट को लेकर बीसीसीआई ने बयान जारी कर बताया, ‘ऋषभ पंत के हेलमेट पर बल्लेबाजी करते समय गेंद लगी, जिससे परेशानी हो रही थी।’

