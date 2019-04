SRH vs CSK, 33rd Match, IPL 2019: सनराइजर्स हैदराबाद के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वॉर्नर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ एक बार फिर पुराने रंग में नजर आए। वॉर्नर ने 25 गेंदों में ताबड़तोड़ 50 रनों की पारी खेल टीम की जीत में अहम योगदान दिया। इस पारी के दौरान वॉर्नर ने 10 चौके भी लगाए। वॉर्नर को इस अंदाज में बल्लेबाजी करता देख फैंस के साथ-साथ टीम के सपोर्ट स्टाफ भी खुश नजर आए। वहीं इस मैच के दौरान एक क्यूट मोमेंट सभी को अपनी ओर खींचने का काम किया। दरअसल, मैच शुरू होने से ठीक पहले जब वॉर्नर फील्डिंग करने मैदान पर आए तो उनकी बेटी ने वॉर्नर का हौसला बढ़ाने का काम किया। स्टेडियम में दर्शकों के बीच बैठी उनकी बेटी आईपैड पर ‘गो डेडी’ लिखकर उनका उत्साह बढ़ाती नजर आई। स्क्रीन पर बेटी को देखने के बाद डेविड वॉर्नर भी मुस्कुराने लगे। इस वीडियो को आईपीएल की ऑफिशल ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है, जिसे लोगों बेहद पसंद कर रहे हैं।

वॉर्नर की वाइफ कैंडिस और बेटियां आईपीएल के दौरान सनराइजर्स हैदराबाद टीम के हर मैच को चीयर करती रही हैं। एक साल बैन झेलने के वापसी कर रहे वॉर्नर के लिए वर्ल्ड कप से पहले खुद को साबित करने का बड़ा मौका है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने डेविड वॉर्नर और स्टीव स्मिथ को वर्ल्ड कप के लिए टीम में जगह दी है। ऐसे में दोनों ही खिलाड़ी इंग्लैंड में 30 मई से होने वाली इस टूर्नामेंट से पहले अपना फॉर्म वापस पाना चाहेंगे। आईपीएल के 8 मैचों में 75 की औसत से सबसे अधिक 450 रन बना चुके वॉर्नर इस फॉर्म को पूरे सीजन बरकरार ऱखना चाहेंगे।

Moments like these add to the beauty of #VIVOIPL #DaddyWarner #DivaWarner pic.twitter.com/GzwWFvXnJw

— IndianPremierLeague (@IPL) April 17, 2019