VIDEO: दूर जा गिरा स्टंप, क्लीन बोल्ड होकर भी आउट नहीं हुए पंजाब के बल्लेबाज!

KXIP vs RR, 32nd Match, IPL 2019: मंगलवार को खेले गए एक अहम मुकाबले में किंग्स इलेवन पंजाब ने राजस्थान रॉयल्स को 12 रन से हराकर आईपीएल में अपनी पांचवीं जीत दर्ज की। पंजाब की तरफ से केए राहुल और डेविड मिलर ने तीसरे विकेट के लिये 85 रनों की साझेदारी की और टीम के स्कोर को 180 के पार पहुंचाने का काम किया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब को क्रिस गेल और केएल राहुल ने ठीक-ठाक शुरुआत दिलाने का काम किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 38 रन जोड़े। इसके बाद डेविड मिलर और मयंक अग्रवाल ने भी बल्ले से दम दिखाया। मयंक 12 गेंदों में 26 रन बनाकर ईश सोढ़ी की गेंद पर कैच आउट हो गए। वहीं डेविड मिलर ने 27 गेंदों में 40 रनों का योगदान दिया। इस दौरान डेविड मिलर एक बार बोल्ड होकर भी पवेलियन जाने से बच गए। दरअसल, जोफ्रा ऑर्चर अपना तीसरा और पारी का 17वां ओवर लेकर मैदान पर आए। इस ओवर की पहली ही गेंद पर मिलर बोल्ड हो गए, लेकिन अंपायर ने इस गेंद को नो बॉल करार दे दिया।

मिलर इस दौरान 32 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, नो बॉल की वजह से पंजाब का यह विकेट सुरक्षित रहा और टीम 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 182 रन बनाने में कामयाब रही। कप्तान आर अश्विन ने अंतिम ओवर के चार गेंदों पर नाबाद 17 रन बनाकर टीम को इस टोटल तक पहुंचाने में अहम भूमिका अदा की। अश्विन ने पारी की आखिरी ओवर में कुलकर्णी की अंतिम दो गेंदों पर पुल और स्कूप का अच्छा नजारा पेश करके छक्के लगाये।

Clean Bowled, but NOT OUT https://t.co/JxaCdTPGf1 via @ipl

— amit kumar (@amitkum66253697) April 17, 2019