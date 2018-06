भारतीय टीम को अगले महीने इंग्लैंड दौरे पर रवाना होना है। 3 जुलाई से भारत इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की टी-20 और वनडे सीरीज खेलेगा। इसके बाद दोनों देशों के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। भारतीय टीम के लिए टेस्ट सीरीज काफी अहम माना जा रहा है, इंग्लैंड की धरती पर भारतीय बल्लेबाजों टेस्ट में अब तक कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए हैं। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली के लिए भी वहां की पिचों पर रन बनाना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। पिछली बार जब भारतीय टीम ने इंग्लैंड का दौरा किया था तो उस दोरान विराट कोही बुरी तरह से फ्लॉप साबित रहे थे। ऐसे में उनके पास खुद को साबित करने का बेहतरीन मौका होगा। वहीं राहुल द्रविड़ के बाद टीम के नए दीवार कहे जाने वाले चेतेश्वर पुजारा पर भी टीम की बल्लेबाजी काफी हद तक निर्भर करेगी। पुजारा टेस्ट में भारत के लिए नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हैं और टीम के लिए एक आधार बनाने का काम करते हैं। तकनीक के मामले में पुजारा दूसरे बल्लेबाजों की तुलना में काफी सक्षम माने जाते हैं।

मैदान पर पुजारा की कोशिश अधिक से अधिक समय बिताने की होती है। मौजूदा समय में पुजारा आईसीसी टेस्‍ट रैंकिंग में छठे स्‍थान पर हैं और वह खुद को बेहतर बनाने के लिए काउंटी खेल रहे हैं। इंग्लिश काउंटी में पुजारा ने शुरुआती मैचों में रन जरूर बनाए, लेकिन पिछले कुछ मैचों से वह लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। वहीं अगर पिछले दो मैचों की बात करें तो पुजारा अपना खाता खोलने भी नाकाम रहे।

दरअसल, दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज डेल स्टेन के सामने पुजारा दो पारियों में डक पर आउट हो गए हैं। तेज गेंदबाज के खिलाफ पुजारा का यूं आउट होना भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ा सकती है। इंग्लैंड की टीम में जेम्स एंडरसन, स्टुर्अट ब्रोड और मार्क वुड जैसे तेज गेंदबाज मौजूद हैं जो पुजारा के लिए आने वाले मैचों में मुसीबतें पैदा कर सकते हैं।

Dale Steyn is bowling scorchers

Cheteshwar Pujara goes for 0 having flown back in specifically for the match

Live https://t.co/uYRriTqoHB

