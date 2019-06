Phew! Made to work hard for that one. Full marks to Afghanistan, pushed India till the finish line. Champion spell by hattrick hero @MdShami11 #INDVAFG #CWC19 pic.twitter.com/DuxZOsFFgR

— Suresh Raina

पूर्व क्रिकेटर और वर्ल्डकप में टीवी कॉमेंट्री कर रहे खेल विशेषज्ञ आकाश चोपड़ा ने बुमराह और शमी की हैट्रिक को लाजवाब बताया। साथ ही भारत के अजेय होने पर शुभकामना भी दी।

Shami took a hat-trick but the penultimate over by Bumrah set it up. Indian bowlers saved the day. Excellent. India remains unbeaten…. #CWC19 #IndvAfg

वहीं दिग्गज बल्लेबाज और हालही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले युवराज सिंह ने भी डेथ ओवर में भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन पर खुशी जाहिर की।

Outstanding death bowling by india @yuzi_chahal @Jaspritbumrah93 kept his cool in the last over @MdShami11 many congratulations on your hatrick @imVkohli well played well led

वहीं, क्रिकेट के दूसरे जानकारों ने टीम इंडिया के बजाय अफगानिस्तान की टीम की सराहना की। लोगों ने कहा मैच हार गए, लेकिन सभी का दिल जीत लिया।

अंतरराष्ट्रीय स्तर के लेखक एवं राजनीतिक टिप्पणीकार तारेक फतह भी भारत-अफगानिस्तान मैच पर अपना कॉमेंट देने से खुद को नहीं रोक पाए। फतह ने लिखा, “क्रिकेट वर्ल्ड कप के कड़े मुक़ाबले में मोहम्मद शमी की हैट्रिक की बदौलत भारत ने अफगानिस्तान को मात दी।” फतह ने कहा कि अफगानिस्तान ने भारत को शानदार चुनौती दी।

Muhammad Shami gets a hat-trick as India beats Afghanistan in a nail biter at the World Cup of Cricket.

A hat-trick and that too on the last ball and at a World Cup match. What a historic performance. This is cricket. And an incredible challenge by Afghanistan. #INDvAFG pic.twitter.com/oaUjTtxT9L

— Tarek Fatah (@TarekFatah) June 22, 2019