CSK vs LSG Live Cricket Match Scorecard, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग के 63वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद के साथ एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई में शाम 7.30 बजे से होगा। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के दृष्टिकोण से ये मैच दोनों टीमों के लिए अहम हैं और दोनों टीमों इस मैच को किसी भी हाल में जीतना चाहेगी। सीएसके के अभी 12 अंक हैं और वो अभी 5वें स्थान पर है जबकि हैदराबाद अभी 14 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। इस सीजन में अब तक आरसीबी ने प्लेऑफ के लिए क्लालिफाई किया है जबकि अन्य तीन टीमें कौन होंगी इसको लेकर पेंच फंसा हुआ है।

Indian Premier League, 2026 Chennai Super Kings

vs Sunrisers Hyderabad

Match Yet To Begin ( Day – Match 63 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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