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CSK vs LSG Live Cricket Match Scorecard, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग के 63वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद के साथ एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई में शाम 7.30 बजे से होगा। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के दृष्टिकोण से ये मैच दोनों टीमों के लिए अहम हैं और दोनों टीमों इस मैच को किसी भी हाल में जीतना चाहेगी। सीएसके के अभी 12 अंक हैं और वो अभी 5वें स्थान पर है जबकि हैदराबाद अभी 14 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। इस सीजन में अब तक आरसीबी ने प्लेऑफ के लिए क्लालिफाई किया है जबकि अन्य तीन टीमें कौन होंगी इसको लेकर पेंच फंसा हुआ है।

Indian Premier League, 2026

Chennai Super Kings 

vs

Sunrisers Hyderabad  

Match Yet To Begin ( Day – Match 63 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)

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Live Updates
17:40 (IST) 18 May 2026

CSK vs SRH LIVE Update: सीएसके की ओपनिंग जोड़ी का प्रदर्शन निराशा करने वाला

चेन्नई सुपर किंग्स की सलामी जोड़ी का रन-रेट (8.84) सबसे कम है और औसत (25.54) इस सीजन में दूसरा सबसे खराब है।

17:32 (IST) 18 May 2026

CSK vs SRH LIVE Update: हैदराबाद की फील्डिंग है कमजोर

हैदराबाद टीम के फील्डर्स ने आईपीएल 2026 में अब तक 24 कैच छोड़े हैं। यह किसी भी टीम द्वारा सबसे ज्यादा हैं। उनकी कैचिंग क्षमता 72.7% है, जो इस सीजन में किसी भी टीम द्वारा दूसरी सबसे खराब है।

17:21 (IST) 18 May 2026

CSK vs SRH LIVE Update: सीएसके का पलड़ा भारी

सीएसके ने एमए चिदंबरम स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए छह मुकाबलों मे से पांच में जीत हासिल की है। इस मैदान पर सीएसके के पलड़ा भारी है।

17:14 (IST) 18 May 2026

SRH vs CSK Today Match: अनिकेत वर्मा को मौका दे सकती है हैदराबाद

हैदराबाद टीम के खेमे में किसी नई चोट की कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन उनके पास निचले क्रम में अपनी बल्लेबाजी को मजबूत करने के लिए अनिकेत वर्मा को वापस लाने का एक विकल्प मौजूद है।

17:12 (IST) 18 May 2026

SRH vs CSK Today Match: सीएसके कैंप में रही है चोट की समस्या

आईपीएल 2026 में अब तक सीएसके कैंप से कम से कम 7 से 8 खिलाड़ी चोटिल हो चुके हैं। इनमें से कई खिलाड़ी टीम से बाहर हो चुके हैं और इसकी वजह से भी इस टीम के प्रदर्शन पर फर्क पड़ा है।

17:11 (IST) 18 May 2026

SRH vs CSK Today Match: एमएस धोनी फिर हुए चोटिल

एक बार फिर से एमएस धोनी चोटिल हो गए और प्रैक्टिस के दौरान उनके अंगूठे में चोट लग गई। धोनी अब इस सीजन में सीएसके के लिए कोई मैच खेल पाएंगे इस पर सस्पेंस है।

17:10 (IST) 18 May 2026

SRH vs CSK Today Match: पंजाब को पीछे छोड़ सकती है सीएसके

सीएसके के अभी 12 अंक हैं और अगर ये टीम हैदराबाद को हरा देती है तो इसके 14 अंक हो जाएंगे और ये टीम अंकतालिका में पंजाब को पीछे छोड़ सकती है। पंजाब किंग्स के अभी 13 अंक हैं और ये चौथे स्थान पर है। पंजाब को पीछे छोड़कर सीएसके के पास टॉप 4 में जगह बनाने का अच्छा मौका है।

17:08 (IST) 18 May 2026

SRH vs CSK Today Match: हैदराबाद के पास दूसरे नंबर पर आने का मौका

हैदराबाद की टीम अगर सीएसके को हरा देती है तो उसके 16 अंक हो जाएंगे और अगर इस टीम का रन रेट बेहतर रहा तो वो गुजरात को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच सकती है।

17:07 (IST) 18 May 2026

SRH vs CSK Today Match: तीसरे नंबर पर है हैदराबाद

हैदराबाद की टीम के अभी 14 अंक हैं और ये टीम अंकतालिका में 5वें स्थान पर है। इस टीम ने अभी 12 मैच खेले हैं जिसमें उसे 7 में जीत मिली है जबकि 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है।

17:06 (IST) 18 May 2026

SRH vs CSK Today Match: 5वें स्थान पर है सीएसके

सीएसके की टीम अभी अंकतालिका में 12 अंक के साथ 5वें स्थान पर है। इस टीम ने अब तक 12 मैच खेले हैं जिसमें उसे 6 में जीत मिली है जबकि इतने ही मैचों में हार मिली है।

17:05 (IST) 18 May 2026

SRH vs CSK Today Match: हैदराबाद की टीम

ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर), स्मरण रविचंद्रन, हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, नितीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन, अनिकेत वर्मा, लियाम लिविंगस्टोन, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, कामिंदु मेंडिस, दिलशान मदुशंका, गेराल्ड कोएत्जी, जयदेव उनादकट, जीशान अंसारी, क्रेंस फुलेत्रा, ओंकार तरमाले, आरएस अम्बरीश, अमित कुमार।

17:05 (IST) 18 May 2026

SRH vs CSK Today Match: सीएसके की टीम

संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, अंशुल कम्बोज, नूर अहमद, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी, गुरजापनीत सिंह, सरफराज खान, अकील होसेन, मैथ्यू शॉर्ट, मैट हेनरी, एमएस धोनी, श्रेयस गोपाल, डियान फॉरेस्टर, जैकरी फॉल्केस, राहुल चाहर, कुलदीप यादव, आकाश मधवाल, अमन खान, मैकनील नोरोन्हा।

17:04 (IST) 18 May 2026

SRH vs CSK Today Match: चेन्नई सुपर किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद

नमस्कार, जनसत्ता लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आईपीएल 2026 का 63वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबादके बीच आज शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच की तमाम अपडेट्स हम आप तक अपने ब्लॉग के जरिए पहुंचाएंगे साथ ही साथ खेल व क्रिकेट की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।