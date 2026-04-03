इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल 2026) का सातवां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया। चेन्नई का एमए चिदंबरम स्टेडियम पंजाब किंग्स और सीएसके की इस भिड़ंत का गवाह बना। पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर आईपीएल 2026 की अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर जगह बनाई। पंजाब की इस सीजन यह लगातार दूसरी जीत थी और चेन्नई की लगातार दूसरी हार।

पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में पांच विकेट पर 209 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। हालांकि, पंजाब किंग्स के ओपनर प्रियांश आर्या और कप्तान श्रेयस अय्यर ने चेन्नई सुपर किंग्स की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पंजाब किंग्स ने 18.4 ओवर में ही पांच विकेट पर 210 रन बनाकर मैच जीत लिया।

आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स की यह लगातार दूसरी जीत है। उसने पहले मैच में गुजरात टाइटंस को तीन विकेट से हराया था। वहीं, चेन्नई सुपर किंग्स की यह लगातार दूसरी हार है। चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2026 के अपने पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आठ विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी थी। चेन्नई सुपर किंग्स का आईपीएल 2026 की अंक तालिका में अब तक खाता नहीं खुला है। वह निचले पायदान पर है।

पंजाब किंग्स का अगला मुकाबला छह अप्रैल 2026 को कोलकाता के ईडन गार्डन में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। चेन्नई सुपर किंग्स का अगला मैच पांच अप्रैल 2026 को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। आईपीएल 2026 में सभी टीमों का शेड्यूल जानने के लिए यहां क्लिक करें।

पंजाब किंग्स की पारी की बात करें तो श्रेयस अय्यर ने 29 गेंद पर 50 रन की बेहतरीन पारी खेली। सीएसके की बल्लेबाजी की बात करें तो टी20 विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे संजू सैमसन इस मैच में भी फ्लाप रहे। हालांकि, आयुष म्हात्रे ने 43 गेंद पर 73 रन और शिवम दुबे ने 28 गेंद पर नाबाद 45 रन की बेहतरीन पारी खेली। पीबीकेएस के विजयकुमार वैशाक ने 2 विकेट लिए। चहल, बार्टलेट और यानसेन को 1-1 विकेट मिला।

Match Ended

Indian Premier League, 2026

Chennai Super Kings 
209/5 (20.0)

vs

Punjab Kings  
210/5 (18.4)

Match Ended ( Day – Match 7 )
Punjab Kings beat Chennai Super Kings by 5 wickets

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प्रियांश आर्या ने 350 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से ठोके रन, पंजाब किंग्स ने की RCB के सबसे तेज पचासे की बराबरी

पंजाब किंग्स को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ ओपनर प्रियांश आर्या ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। प्रियांश ने 350 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से 39 रन ठोके और 3 चौके व 4 छक्के लगाए। उनकी पारी की बदौलत पंजाब ने आरसीबी के एक खास रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।

Live Updates
23:59 (IST) 3 Apr 2026

IPL 2026 Points Table: पंजाब किंग्स नंबर 1, RCB, MI, RR और DC को नुकसान; ये हैं ऑरेंज-पर्पल कैप लिस्ट के टॉप 5 खिलाड़ी

IPL 2026 Points Table, Top 5 Batsman and Bowlers After CSK vs PBKS 7th Match: आईपीएल 2026 के 7वें मैच में पंजाब किंग्स ने सीएसके को 5 विकेट से हराया। इस मैच के बाद अंकतालिका में पंजाब टॉप पर और सीएसके आखिरी पायदान पर पहुंची। वहीं ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की लिस्ट में भी फेरबदल हुआ। ...यहां पढ़ें
23:26 (IST) 3 Apr 2026

पंजाब किंग्स की 5 विकेट से जीत, सीएसके की लगातार दूसरी हार

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 209 रन बनाकर भी पंजाब के खिलाफ हार गई। पंजाब को लगातार दूसरी जीत मिली, वहीं चेन्नई की इस सीजन लगातार दूसरी हार है। पंजाब किंग्स ने पांच विकेट से मैच जीता और 18.4 ओवर में ही 210 रन 5 विकेट पर बना दिए। श्रेयस अय्यर ने 29 गेंद पर 50 रन की बेहतरीन पारी खेली।

23:15 (IST) 3 Apr 2026

पंजाब की आधी टीम आउट, फंस गया मैच

पंजाब को बैक टू बैक दो झटके लग गए हैं। 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर श्रेयस अय्यर आउट हुए। फिर 18वें ओवर की पहली गेंद पर नेहल वढेरा मैट हेनरी का शिकार बने। 186 रन पर पंजाब की आधी टीम आउट हुई। अब 17 गेंद पर टीम को 24 रन चाहिए हैं।

23:13 (IST) 3 Apr 2026

श्रेयस अय्यर आउट, पंजाब का चौथा विकेट गिरा

श्रेयस अय्यर 29 गेंद पर 50 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए हैं। अंशुल कम्बोज ने अपना दूसरा विकेट लिया। 18 गेंद पर पंजाब को जीत के लिए 24 रन चाहिए हैं।

23:10 (IST) 3 Apr 2026

श्रेयस अय्यर ने ठोका 26 गेंद पर पचासा

श्रेयस अय्यर ने 26 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। पंजाब किंग्स अब आसान जीत की ओर बढ़ती दिख रही है। 19 गेंद पर टीम को जीत के लिए 24 रन चाहिए हैं।

23:03 (IST) 3 Apr 2026

अय्यर-वढेरा की अर्धशतकीय साझेदारी, आसान जीत की ओर पंजाब

पंजाब किंग्स की टीम आसान जीत की ओर बढ़ रही है। बची हुई 24 गेंद पर जीत के लिए टीम को 33 रन चाहिए हैं और 6 विकेट बाकी हैं। श्रेयस अय्यर 22 गेंद पर 42 रन बना चुके हैं। वहीं नेहल वढेरा 8 गेंद पर सिर्फ 10 रन बना पाए हैं। फिर भी चौथे विकेट के लिए 25 गेंद पर 50 रन की पार्टनरशिप हो गई है।

22:54 (IST) 3 Apr 2026

प्रियांश आर्या ने 350 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से ठोके रन, पंजाब किंग्स ने की RCB के सबसे तेज पचासे की बराबरी

पंजाब किंग्स को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ ओपनर प्रियांश आर्या ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। प्रियांश ने 350 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से 39 रन ठोके और 3 चौके व 4 छक्के लगाए। उनकी पारी की बदौलत पंजाब ने आरसीबी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। ...अधिक जानकारी
22:46 (IST) 3 Apr 2026

पंजाब का तीसरा विकेट, कूपर कोनोली 36 रन पर आउट

कूपर कोनोली अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन 22 गेंद पर 36 रन बनाकर अंशुल कम्बोज का शिकार बने। पंजाब को तीसरा झटका 127 के स्कोर पर लगा। कप्तान श्रेयस अय्यर का साथ देने अब नेहल वढेरा आए हैं।

22:37 (IST) 3 Apr 2026

पंजाब किंग्स का स्कोर 100 पार, कूपर कोनोली की अच्छी बैटिंग

ऑस्ट्रेलिया के युवा बल्लेबाज कूपर कोनोली एक बार फिर अच्छी लय में दिख रहे हैं। पंजाब का स्कोर 10वें ओवर में ही 100 के पार पहुंच चुका है। कोनोली 16 गेंद पर 24 रन बना चुके हैं। 10.3 ओवर में पंजाब का स्कोर 114/2

22:32 (IST) 3 Apr 2026

प्रभसिमरन रनआउट, पंजाब का दूसरा विकेट

पंजाब किंग्स का दूसरा विकेट 95 रन पर गिरा। प्रभसिमरन सिंह 34 गेंद पर 43 रन बनाकर रनआउट हो गए। सरफराज खान और ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार फील्डिंग से यह विकेट चेन्नई को दिलाया।

22:29 (IST) 3 Apr 2026

पंजाब का रनरेट बरकरार, प्रभसिमरन-कूपर की अच्छी बल्लेबाजी

प्रियांश ने जिस तरह की आतिशी शुरुआत दिलाई उसके बाद पंजाब किंग्स का स्कोरकार्ड धीमा हुआ लेकिन रनरेट खास नहीं गिरा। प्रभसिमरन सिंह और कूपर कोनोली सधी हुई बैटिंग कर रहे हैं। 8 ओवर के बाद पंजाब 88/1

22:26 (IST) 3 Apr 2026

एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप: भारत के तीन पदक पक्के, निकहत, प्रिया और प्रीति की सेमीफाइनल में एंट्री

भारतीय मुक्केबाजी दल के लिए मंगोलिया में जारी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप से बड़ी खबर सामने आई। भारत की तीन महिला बॉक्सर्स ने सेमीफाइनल में पहुंचकर मेडल पक्के कर लिए। निकहत जरीन, प्रिया गंघास और प्रीति पंवार ने अपने-अपने वर्ग के अंतिम 4 में एंट्री की। ...अधिक जानकारी
22:08 (IST) 3 Apr 2026

प्रियांश आर्या आउट, मैट हेनरी ने उड़ाए डंडे

मैट हेनरी ने प्रियांश आर्या की 11 गेंद पर 39 रन की आतिशी पारी का अंत कर दिया। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को पहली सफलता दिलाई। पंजाब किंग्स का स्कोर 61/1

22:04 (IST) 3 Apr 2026

3.2 ओवर में पंजाब का स्कोर 50 पार

प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ने ताबड़तोड़ शुरुआत के साथ महज 20 गेंद पर टीम का स्कोर 50 पार पहुंचा दिया है। खलील अहमद और मैट हेनरी के बाद अंशुल कम्बोज भी पिटते नजर आए। प्रियांश 9 गेंद पर 33 और प्रभसिमरन 15 गेंद पर 19 रन बना चुके हैं। 4 ओवर के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 55/0

22:01 (IST) 3 Apr 2026

CSK ने तोड़ा RCB का बड़ा रिकॉर्ड, सरफराज ने 266 की स्ट्राइक रेट से रन बनाकर अंबाती-मैकुलम की बराबरी की

आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स सबसे ज्यादा 200 रन बनाने वाली टीमों की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गई और आरसीबी को पीछे छोड़ दिया। सीएसके ने इतनी बार ये कमाल किया है। ...और पढ़ें
21:56 (IST) 3 Apr 2026

प्रियांश आर्या ने की आतिशी शुरुआत

प्रियांश आर्या ने 7 गेंद पर 26 रन की आतिशी शुरुआत की है। उन्होंने चौकों-छक्कों की बरसात कर दी। उन्होंने मैट हेनरी और खलील अहमद की पिटाई की। 2 ओवर के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 34/0

21:36 (IST) 3 Apr 2026

वैभव सूर्यवंशी-रोहित शर्मा ओपनर, इशान नंबर 3; दिग्गज ने IPL 2026 के पहले हफ्ते के लिए चुनी टीम ऑफ द वीक

आईपीएल 2026 में सभी टीमें अब अपना अभियान शुरू कर चुकी हैं। पहले 6 मैचों के बाद दिग्गज ने टीम ऑफ द वीक चुनी है। इस टीम के प्लेइंग 12 में 9 भारतीय खिलाड़ी हैं। वैभव सूर्यवंशी और रोहित शर्मा को ओपनिंग के लिए दिग्गज ने चुना है। ...यहां पढ़ें
21:35 (IST) 3 Apr 2026

चेन्नई ने पंजाब को दिया 210 का लक्ष्य

चेन्नई ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 209 रन बनाए। इस मैच में भी संजू सैमसन फ्लाप रहे और उनका बल्ला नहीं चला। वह इस बार इस मैदान पर बतौर मेजबान उतरे लेकिन कमाल नहीं कर पाए। चेन्नई के लिए आयुष म्हात्रे ने 43 गेंद पर 73 रन और शिवम दुबे ने 28 गेंद पर नाबाद 45 रन की बेहतरीन पारी खेली। वहीं सरफराज खान ने 12 गेंद पर 32 रन बनाए।

21:33 (IST) 3 Apr 2026

IPL में 18 साल की उम्र तक सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप-8 बैटर; वैभव नंबर 1, पंत, संजू, इशान से आगे आयुष

आईपीएल में 18 साल की उम्र से पहले सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी पहले स्थान पर हैं। इस लिस्ट में आयुष म्हात्रे, संजू सैमसन, पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। ...अधिक जानकारी
21:08 (IST) 3 Apr 2026

सरफराज खान आउट, वैशाक को मिला दूसरा विकेट

सरफराज खान 12 गेंद पर 32 रन की आतिशी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। विजयकुमार वैशाक को दूसरा विकेट मिला। इस ओवर में उन्होंने लगातार तीन चौके से शुरुआत की थी लेकिन पारी को लंबा नहीं ले जा पाए। 17 ओवर में सीएसके का स्कोर 168/5

20:57 (IST) 3 Apr 2026

सरफराज खान की आतिशी शुरुआत

सरफराज खान ने पिछले मैच की तरह ही इस मुकाबले में भी आतिशी शुरुआत की। उन्होंने अर्शदीप सिंह के ओवर में लगातार तीन चौके ठोके। वह 6 गेंद पर 13 रन बना चुके हैं। 15 ओवर में सीएसके का स्कोर 145/4

20:52 (IST) 3 Apr 2026

आयुष ने 29 गेंदों पर छक्के के साथ पूरा किया अर्धशतक; रैना का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा, चेपक में ऐसा करने वाले CSK के पहले खिलाड़ी बने

आयुष म्हात्रे ने पंजाब के खिलाफ अपनी टीम के लिए शानदार पारी खेली और 73 रन बनाए। इस पारी के बाद उन्होंने सुरेश रैना का बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। ...पूरी जानकारी
20:51 (IST) 3 Apr 2026

कार्तिक शर्मा आउट, चेन्नई सुपर किंग्स को चौथा झटका

चेन्नई सुपर किंग्स को चौथा झटका मार्को यानसेन ने दिया। कार्तिक शर्मा सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। फील्ड अंपायर ने आउट नहीं दिया था लेकिन डीआरएस ने पंजाब को सफलता दिलाई। चेन्नई का स्कोर 14 ओवर के बाद 130/4

20:50 (IST) 3 Apr 2026

CSK vs PBKS: आयुष म्हात्रे ने पचासा ठोक बनाया खास रिकॉर्ड, पृथ्वी शॉ की बराबरी; वैभव सूर्यवंशी लिस्ट में नंबर 1

आयुष म्हात्रे ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 43 गेंद पर 73 रन की बेहतरीन पारी खेली। इस पारी के साथ उन्होंने एक बेहतरीन रिकॉर्ड लिस्ट में जगह बनाई। इस लिस्ट में उनके साथी वैभव सूर्यवंशी नंबर 1 पर काबिज हैं। ...यहां पढ़ें
20:42 (IST) 3 Apr 2026

आयुष म्हात्रे 73 पर आउट, वैशाक ने झटका विकेट

विजयकुमार वैशाक ने आयुष म्हात्रे को 73 रन पर आउट कर चेन्नई को तीसरा झटका दिया। आयुष ने 43 गेंद की पारी में 6 चौके और पांच छक्के लगाए। 13 ओवर के बाद सीएसके का स्कोर 125/3

20:32 (IST) 3 Apr 2026

ऋतुराज गायकवाड़ आउट, चहल को मिला विकेट

ऋतुराज गायकवाड़ 22 गेंद पर 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं। उन्हें युजवेंद्र चहल ने पवेलियन भेजा। चेन्नई सुपर किंग्स को 110 पर दूसरा झटका लगा। आयुष म्हात्रे का साथ देने अब शिवम दुबे आए हैं।

20:26 (IST) 3 Apr 2026

सीएसके का स्कोर 100 पार

चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 10 ओवर में 100 पार हो गया है। आयुष म्हात्रे की बेहतरीन पारी जारी है। उन्होंने 29 गेंद पर पचासा ठोका था। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने सधी हुई बल्लेबाजी की है। 10 ओवर में 1 विकेट पर सीएसके का स्कोर 101

20:25 (IST) 3 Apr 2026

संजू सैमसन का चेपक में फ्लॉप शो, दूसरे मैच में भी नहीं छू पाए दहाईं का आंकड़ा; बड़ी गलती करके हुए आउट

संजू सैमसन का वो फॉर्म आईपीएल 2026 में नहीं दिख रहा जिस तरह की लय में उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में दिखाए थे। संजू सैमसन लगातार दूसरे मैच में भी फेल रहे और दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। ...अधिक जानकारी
20:17 (IST) 3 Apr 2026

आयुष म्हात्रे का तूफानी अर्धशतक

आयुष म्हात्रे ने 29 गेंद पर तूफानी अर्धशतक जड़ दिया है। उनके आईपीएल करियर का यह दूसरा पचासा है। आयुष बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उन्होंने तूफानी बैटिंग ने सभी पंजाब के पेसर्स को धोया है। 8.4 ओवर में सीएसके का स्कोर 93/1

20:04 (IST) 3 Apr 2026

IPL में 21 साल की उम्र तक सबसे ज्यादा 50+ की पारी खेलने वाले टॉप-8 बैटर; संजू-रोहित से आगे तिलक, पंत नंबर 1

आईपीएल में 21 साल की उम्र तक सबसे ज्यादा बार 50 प्लस की पारी खेलने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पंत पहले स्थान पर हैं जबकि इस लिस्ट में यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। ...अधिक जानकारी