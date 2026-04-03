इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल 2026) का सातवां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया। चेन्नई का एमए चिदंबरम स्टेडियम पंजाब किंग्स और सीएसके की इस भिड़ंत का गवाह बना। पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर आईपीएल 2026 की अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर जगह बनाई। पंजाब की इस सीजन यह लगातार दूसरी जीत थी और चेन्नई की लगातार दूसरी हार।

पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में पांच विकेट पर 209 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। हालांकि, पंजाब किंग्स के ओपनर प्रियांश आर्या और कप्तान श्रेयस अय्यर ने चेन्नई सुपर किंग्स की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पंजाब किंग्स ने 18.4 ओवर में ही पांच विकेट पर 210 रन बनाकर मैच जीत लिया।

आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स की यह लगातार दूसरी जीत है। उसने पहले मैच में गुजरात टाइटंस को तीन विकेट से हराया था। वहीं, चेन्नई सुपर किंग्स की यह लगातार दूसरी हार है। चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2026 के अपने पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आठ विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी थी। चेन्नई सुपर किंग्स का आईपीएल 2026 की अंक तालिका में अब तक खाता नहीं खुला है। वह निचले पायदान पर है।

पंजाब किंग्स का अगला मुकाबला छह अप्रैल 2026 को कोलकाता के ईडन गार्डन में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। चेन्नई सुपर किंग्स का अगला मैच पांच अप्रैल 2026 को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। आईपीएल 2026 में सभी टीमों का शेड्यूल जानने के लिए यहां क्लिक करें।

पंजाब किंग्स की पारी की बात करें तो श्रेयस अय्यर ने 29 गेंद पर 50 रन की बेहतरीन पारी खेली। सीएसके की बल्लेबाजी की बात करें तो टी20 विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे संजू सैमसन इस मैच में भी फ्लाप रहे। हालांकि, आयुष म्हात्रे ने 43 गेंद पर 73 रन और शिवम दुबे ने 28 गेंद पर नाबाद 45 रन की बेहतरीन पारी खेली। पीबीकेएस के विजयकुमार वैशाक ने 2 विकेट लिए। चहल, बार्टलेट और यानसेन को 1-1 विकेट मिला।

Match Ended Indian Premier League, 2026 Chennai Super Kings

209/5 (20.0) vs Punjab Kings

210/5 (18.4) Match Ended ( Day – Match 7 )

Punjab Kings beat Chennai Super Kings by 5 wickets View Scorecard

प्रियांश आर्या ने 350 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से ठोके रन, पंजाब किंग्स ने की RCB के सबसे तेज पचासे की बराबरी

पंजाब किंग्स को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ ओपनर प्रियांश आर्या ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। प्रियांश ने 350 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से 39 रन ठोके और 3 चौके व 4 छक्के लगाए। उनकी पारी की बदौलत पंजाब ने आरसीबी के एक खास रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।



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