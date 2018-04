धमाकेदार बल्लेबाजी के लिए महेंद्र सिंह धोनी को बधाई देते-देते उभर आया रोहित शर्मा का ‘दर्द’

महेंद्र सिंह धोनी पंजाब के खिलाफ एक्शन में नजर आए थे। माही ने धमाकेदार बल्लेबाजी की और फिर साबित किया कि शेर शेर ही होता है। हालांकि, उनकी धुआंधार पारी टीम को जीत नहीं दिला सकी। मगर माही फैन्स का दिल जीतने में जरूर कामयाब रहे। उन्होंने 79 रनों की नाबाद पारी खेली। छह चौके और पांच छक्के जड़े। यह पारी सिर्फ 44 गेंदों में खेली गई थी। यानी माही 179.55 के स्ट्राइक रेट से खेले। सिर्फ 34 गेंदों पर ही उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया था।

माही को उनके प्रदर्शन पर कई खिलाड़ियों से लेकर फैन्स ने बधाई दी। मुंबई इंडियन्स के कप्तान रोहित शर्मा भी उन्हीं लोगों से थे। मगर बधाई के साथ रोहित का दर्द भी उभर कर सामने आया।

आपको बता दें कि रविवार (15 अप्रैल) को चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) और किंग्स-11 पंजाब के बीच पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में मैच हुआ था। सीएसके ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। पंजाब ने 20 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 197 रन बनाए थे, जबकि जवाबी पारी में चेन्नई 20 ओवरों में 193 रनों पर ढेर हो गई थी। ऐसे में, धोनी की करिश्माई पारी के बाद भी सीएसके को चार रनों से हार का सामना करना पड़ा।

रोहित ने सोमवार (16 अप्रैल) को एक ट्वीट किया। लिखा, “धोनी की बल्लेबाजी शानदार थी। वे जीत से एक कदम दूर थे। आजकल 200 रन सुरक्षित नहीं रहे, है न? कल के बारे में सोचकर ख्याल आया।” रोहित यहां कहना चाह रहे थे कि टी-20 टूर्नामेंट में अब 200 रन बनाना या उनका पीछा करना अब बड़ी बात नहीं रही है। धोनी सरीखे खिलाड़ी ऐसे टारगेट का आसानी से पीछाकर उसे हासिल कर सकते हैं।

14 अप्रैल को इससे पहले मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली डेयरडेविल्स संग हुआ था, जिसमें मुंबई की टीम 190 रन के आंकड़े के आसपास थी। फिर भी उसे हार का सामना करना पड़ा था। दिल्ली ने यह मैच सात विकेट से जीता था। मुंबई ने सात विकेट के नुकसान पर 20 ओवरों में 194 रन बनाए थे, जबकि दिल्ली ने महज तीन विकेट खोकर 195 रन जोड़े थे।

Great striking there by @msdhoni almost pulled it off. 200 not safe these days is it? Got a feel of it yesterday

— Rohit Sharma (@ImRo45) April 15, 2018