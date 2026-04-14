CSK vs KKR LIVE Score, IPL 2026 22nd Match Scorecard: आईपीएल 2026 के 22वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपने होम ग्राउंड एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना करेगी। केकेआर को अभी भी चार मैचों के बाद पहली जीत का इंतजार है। टीम अंकतालिका में आखिरी पायदान पर है। वहीं सीएसके की टीम लगातार पहले तीन मैच में हार के बाद पिछला मैच दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जीत कर आई है। ऐसे में चेन्नई जीत के लय बनाए रखने के इरादे से उतरेगी। यह सवाल सभी फैंस के मन में होगा कि क्या एमएस धोनी की फील्ड पर वापसी होगी? पिछले चारों मैच सीएसके के लिए धोनी नहीं खेले थे, लेकिन अब वह ट्रेनिंग सेशन और टीम कैम्प में वापसी कर चुके हैं। जबकि केकेआर के लिए गुड न्यूज है कि मथीसा पथिराना फिट हो चुके हैं।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

Indian Premier League, 2026 Chennai Super Kings

vs Kolkata Knight Riders

Match Yet To Begin ( Day – Match 22 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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