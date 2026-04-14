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CSK vs KKR LIVE Score, IPL 2026 22nd Match Scorecard: आईपीएल 2026 के 22वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपने होम ग्राउंड एमए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना करेगी। केकेआर को अभी भी चार मैचों के बाद पहली जीत का इंतजार है। टीम अंकतालिका में आखिरी पायदान पर है। वहीं सीएसके की टीम लगातार पहले तीन मैच में हार के बाद पिछला मैच दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जीत कर आई है। ऐसे में चेन्नई जीत के लय बनाए रखने के इरादे से उतरेगी। यह सवाल सभी फैंस के मन में होगा कि क्या एमएस धोनी की फील्ड पर वापसी होगी? पिछले चारों मैच सीएसके के लिए धोनी नहीं खेले थे, लेकिन अब वह ट्रेनिंग सेशन और टीम कैम्प में वापसी कर चुके हैं। जबकि केकेआर के लिए गुड न्यूज है कि मथीसा पथिराना फिट हो चुके हैं।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

Indian Premier League, 2026

Chennai Super Kings 

vs

Kolkata Knight Riders  

Match Yet To Begin ( Day – Match 22 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)

View Scorecard

Live Updates
17:16 (IST) 14 Apr 2026

IPL 2026 CSK vs KKR Match: चेन्नई बनाम कोलकाता मैच, देखें हेड 2 हेड, संभावित प्लेइंग 12, पिच रिपोर्ट और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IPL 2026 CSK vs KKR 22th Match Date, Timing, Venue, Team Squad, Player List: यहां आईपीएल 2026 के 22वें मुकाबले यानी चेन्नई सुपर किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच की संभावित प्लेइंग 12, हेड टू हेड, लाइव प्रसारण तथा लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स और चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम की पिच रिपोर्ट दी गई है। ...पूरी जानकारी
17:01 (IST) 14 Apr 2026

सीएसके की संभावित प्लेइंग 12

ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, अकील होसेन, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कम्बोज, गुरजपनीत सिंह।

17:01 (IST) 14 Apr 2026

केकेआर की संभावित प्लेइंग 12

अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, कैमरन ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, नवदीप सैनी, कार्तिक त्यागी, वैभव अरोड़ा।

16:58 (IST) 14 Apr 2026

ऋतुराज बनाम म्हात्रे रिकॉर्ड

पिछले IPL की शुरुआत से आयुष म्हात्रे ने पावरप्ले में 180 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। इसकी तुलना में ऋतुराज गायकवाड़ का स्ट्राइक रेट काफी धीमा (129) रहा है। उन्होंने हर 5 गेंद में सिर्फ एक बाउंड्री लगाई है।

16:48 (IST) 14 Apr 2026

CSK vs KKR: कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड?

चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अब तक 31 आईपीएल मैच खेले गए हैं। इनमें सीएसके का पलड़ा भारी है। चेन्नई ने 20, जबकि कोलकाता ने 11 में जीत हासिल की है। हालांकि, 2022 से बात करें तो दोनों टीमों ने बराबर तीन-तीन मैच जीते हैं।

16:46 (IST) 14 Apr 2026

टीम इंडिया में बदलते समीकरण: फॉर्म से जूझ रहे सूर्यकुमार यादव पर बढ़ा दबाव, इंग्लैंड दौरा होगा ‘करो या मरो’

फॉर्म में गिरावट के बीच सूर्यकुमार यादव पर दबाव बढ़ गया है। जून-जुलाई 2026 में होने वाला इंग्लैंड दौरा उनके करियर और 2028 ओलंपिक की राह तय कर सकता है। ...अधिक जानकारी
16:46 (IST) 14 Apr 2026

‘‘ऐसा नहीं वैभव खराब फील्डर हैं’’: कप्तान रियान पराग के फैसले से नाखुश वैभव सूर्यवंशी, राजस्थान के कोच का खुलासा

आईपीएल 2026 की पहली चार पारियों से ही वैभव सूर्यवंशी ने धूम मचा दी थी। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जब वह खाता नहीं खोल पाए तो एक खास बात भी सामने आई है। कोच के मुताबिक 15 वर्षीय खिलाड़ी कप्तान और टीम मैनेजमेंट के एक फैसले से नाखुश हैं। ...यहां पढ़ें
16:45 (IST) 14 Apr 2026

CSK vs KKR: चेन्नई की पिच का कैसा मिजाज?

यह मैच पिच नंबर 6 (काली मिट्टी) पर खेला जाएगा। एमए चिदंबरम स्टेडियम की इस पिच ने हाल ही में रात के मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों का साथ दिया है। आईपीएल में इस पिच पर पिछले चार रात के मुकाबलों में तीन में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। फिर भी टॉस जीतने वाली टीमों ने लक्ष्य का पीछा करने का फैसला किया है।

16:44 (IST) 14 Apr 2026

कैसा रहेगा चेन्नई का मौसम?

दक्षिण भारत में इन दिनों बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रही है। ऐसे हालात खिलाड़ियों की फिटनेस की परीक्षा लेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच के दौरान आसमान साफ ​​रहेगा।

16:43 (IST) 14 Apr 2026

केकेआर के लिए अच्छी खबर, पथिराना की वापसी लगभग तय

तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (SLC) से आईपीएल में खेलने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NoC) मिल गई है। क्रिकबज ने रिपोर्ट किया था कि वह अपनी पुरानी टीम के खिलाफ केकेआर के लिए उतर सकते हैं। यानी केकेआर की गेंदबाजी को ताकत मिलेगी।

16:42 (IST) 14 Apr 2026

CSK vs KKR Match: क्या एमएस धोनी की होगी वापसी?

एमएस धोनी की वापसी पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। पहले रिपोर्ट आई थीं कि वह केकेआर के खिलाफ उतर सकते हैं। उन्होंने ट्रेनिंग भी की और टीम के साथ भी मौजूद रहे। मगर कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि अभी पूरी तरह शायद माही को फिट होने में एक दो मैच का वक्त लग सकता है।

16:41 (IST) 14 Apr 2026

केकेआर का पूरा स्क्वाड

अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, नवदीप सैनी, कार्तिक त्यागी, मनीष पांडे, वैभव अरोड़ा, तेजस्वी दहिया, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, ब्लेसिंग मुजरबानी, सौरभ दुबे, सार्थक रंजन, रचिन रविंद्र, प्रशांत सोलंकी, वरुण चक्रवर्ती, मथीशा पथिराना, उमरान मलिक, दक्ष कामरा।

16:41 (IST) 14 Apr 2026

सीएसके का पूरा स्क्वाड

संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, अंशुल कम्बोज, गुरजपनीत सिंह, खलील अहमद, मैथ्यू शॉर्ट, अकील होसेन, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, मैट हेनरी, रामकृष्ण घोष, एमएस धोनी, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी, उर्विल पटेल, अमन खान, जैकरी फोल्क्स।

16:40 (IST) 14 Apr 2026

CSK vs KKR Match: कब और कहां खेला जाएगा यह मैच?

आईपीएल 2026 का 22वां मुकाबला 14 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच का टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे होगा और मुकाबले की शुरुआत 7.30 बजे होगी।

16:39 (IST) 14 Apr 2026

नमस्कार

नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता.कॉम के इस लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको आईपीएल 2026 के 22वें मैच (Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders) से जुड़े सभी लाइव अपडेट्स और स्कोरकार्ड की जानकारी मिलेगी। वहीं खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस ब्लॉग में मिलती रहेंगी।