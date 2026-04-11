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Chennai Super Kings vs Delhi Capitals 18th Match Scorecard, IPL 2026 LIVE Score: आईपीएल 2026 के 18वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से एमए चिदंबरम स्टेडियम में होगा। इस मुकाबले में चेन्नई की टीम को अपनी पहली जीत का इंतजार होगा। सीएसके अपने पिछले तीनों मैच हारकर आई है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने सीजन की शुरुआत दो जीत से की थी लेकिन पिछला मैच 1 रन से हारकर आई है। ऐसे में चेपॉक की पिच पर होने वाला यह मुकाबला बेहद खास हो सकता है। संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ का फॉर्म चेन्नई के लिए चिंता का विषय रहा है। ऐसे में इन दोनों पर नजरें रहेंगी। वहीं मौसम एकदम साफ रहने की संभावना है और बारिश का कोई भी पूर्वानुमान नहीं है।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

Indian Premier League, 2026

Chennai Super Kings 

vs

Delhi Capitals  

Match Yet To Begin ( Day – Match 18 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)

View Scorecard

Live Updates
17:49 (IST) 11 Apr 2026

चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर के साथ)

ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कम्बोज, मैट हेनरी।

17:49 (IST) 11 Apr 2026

दिल्ली कैपिटल्स की संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर के साथ)

केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, करुण नायर, समीर रिजवी, अक्षर पटेल (कप्तान), डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन, मुकेश कुमार।

17:48 (IST) 11 Apr 2026

चेन्नई की पिच रिपोर्ट कैसी?

चेन्नई की पिच रिपोर्ट की बात करें तो एमए चिदंबरम स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों की मददगार रहती है। इस सीजन भी जो यहां मैच हुए हैं उसमें बल्लेबाजों को मदद मिली है। चेजिंग आसान हो सकती है, ऐसे में टॉस का अहम रोल होगा।

17:44 (IST) 11 Apr 2026

अंकतालिका में दिल्ली चौथे और सीएसके आखिरी स्थान पर

दिल्ली कैपिटल्स 3 में से 2 मैच जीतकर अंक तालिका में चौथे नंबर पर है। वहीं पिछले तीनों मैच हारने वाली चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आखिरी स्थान पर है।

17:43 (IST) 11 Apr 2026

चेन्नई में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

चेन्नई में मौसम की बात करें तो बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है। वहीं तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक रहे सकता है। यानी पूरे 40 ओवर का खेल हो सकता है।

17:30 (IST) 11 Apr 2026

दिल्ली कैपिटल्स को जीत की पटरी पर लौटना होगा वापस

दिल्ली कैपिटल्स ने सीजन की शुरुआत लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस को मात देकर की थी। उसके बाद पिछले मैच में गुजरात टाइटंस ने 1 रन से दिल्ली के खिलाफ रोमांचक जीत दर्ज की।

17:29 (IST) 11 Apr 2026

अभिषेक ने इशान को छोड़ा पीछे, वैभव नंबर 6; IPL पावरप्ले में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले टॉप-6 भारतीय

पंजाब के खिलाफ अभिषेक ने अपनी पारी के दौरान इशान के बड़े रिकॉर्ड को तोड़ा और आईपीएल के पावरप्ले में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में इस नंबर पर आ गए। ...पूरी जानकारी
17:28 (IST) 11 Apr 2026

सीएसके को सीजन की पहली जीत का इंतजार

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अभी तक पिछले तीनों मुकाबले इस सीजन हारी है। आगे की राह के हिसाब से चेन्नई को हर हाल में यहां जीत दर्ज करनी होगी। सीएसके को इससे पहले राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और आरसीबी ने हराया है।

17:27 (IST) 11 Apr 2026

CSK vs DC Match: संजू सैमसन पर रहेंगी नजरें

चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 से पहले बड़ी ट्रेड करते हुए सैम करन के बदले राजस्थान से संजू सैमसन को लिया था। मगर अभी तक संजू का बल्ला नहीं चला है और पिछले तीनों मैच में वह दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए हैं। ऐसे में यहां उन पर फिर से नजरें होंगी।

17:25 (IST) 11 Apr 2026

SRH के खिलाफ काली पट्टी बांधकर उतरे पंजाब किंग्स के खिलाड़ी, वृन्दावन में जान गंवाने वालों को किया याद

पंजाब किंग्स के खिलाफ आईपीएल 2026 के 17वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हाथ पर काली पट्टी बांधकर उतरे। फ्रेंचाइजी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर भी इसकी जानकारी दी और बताया कि वृन्दावन में हुए दुखद हादसे में जान गंवाने वालों के साथ वह खड़े हैं। ...पूरी जानकारी
17:22 (IST) 11 Apr 2026

CSK vs DC Match: डेवाल्ड ब्रेविस का वापसी तय

डेवाल्ड ब्रेविस भी पिछले तीनों मैचों में सीएसके के लिए नहीं खेले हैं। उनको लेकर रिपोर्ट सामने आई थी कि उन्हें फिट घोषित किया जा चुका है और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज की वापसी हो सकती है।

17:21 (IST) 11 Apr 2026

क्या एमएस धोनी की होगी टीम में वापसी?

एमएस धोनी इस सीजन अभी तक एक भी मैच नहीं खेले हैं। उनका फिटनेस टेस्ट हो चुका है। वह ट्रेनिंग सेशन में भी नजर आए हैं। फैंस को उम्मीद है कि उनकी इस मैच में वापसी होगी। अगर रिपोर्ट्स की मानें तो धोनी अगला मैच केकेआर के खिलाफ खेल सकते हैं। इस मैच में उनका बतौर इम्पैक्ट प्लेयर भी इस्तेमाल हो सकता है।

17:19 (IST) 11 Apr 2026

दिल्ली कैपिटल्स का स्क्वाड

केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, अक्षर पटेल (कप्तान), डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन, मुकेश कुमार, आशुतोष शर्मा, आकिब नबी डार, समीर रिजवी, दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर, मिचेल स्टार्क, काइल जैमीसन, अजय जादव मंडल, पृथ्वी शॉ, त्रिपुराना विजय, अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, माधव तिवारी।

17:18 (IST) 11 Apr 2026

चेन्नई सुपर किंग्स का स्क्वाड

एमएस धोनी, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, उर्विल पटेल, नूर अहमद, स्पेंसर जॉनसन, श्रेयस गोपाल, खलील अहमद, रामकृष्ण घोष, मुकेश चौधरी, जेमी ओवरटन, गुरजपनीत सिंह, अंशुल कंबोज, अकील हुसैन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर, जैक फाउलकेस।

17:18 (IST) 11 Apr 2026

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स हेड टू हेड रिकॉर्ड

कुल मैच- 31चेन्नई सुपर किंग्स ने जीते- 19दिल्ली कैपिटल्स ने जीते- 12

17:17 (IST) 11 Apr 2026

CSK vs DC Match: कब और कहां खेला जाएगा मैच?

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स का यह मैच 11 अप्रैल 2026 की शाम 7 बजे से एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेपॉक) में खेला जाएगा। इस मैच की पहली गेंद शाम 7.30 बजे फेंकी जाएगी और टॉस 7 बजे होगा।

17:16 (IST) 11 Apr 2026

नमस्कार

नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता.कॉम के इस ब्लॉग में। इस लाइव ब्लॉग में आपको आईपीएल 2026 के 18वें मैच (चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स) के लाइव मैच अपडेट्स और स्कोरकार्ड की जानकारी मिलेगी। वहीं इस मैच के अलावा खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस लाइव ब्लॉग में मिलती रहेंगी।