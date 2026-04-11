Chennai Super Kings vs Delhi Capitals 18th Match Scorecard, IPL 2026 LIVE Score: आईपीएल 2026 के 18वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से एमए चिदंबरम स्टेडियम में होगा। इस मुकाबले में चेन्नई की टीम को अपनी पहली जीत का इंतजार होगा। सीएसके अपने पिछले तीनों मैच हारकर आई है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने सीजन की शुरुआत दो जीत से की थी लेकिन पिछला मैच 1 रन से हारकर आई है। ऐसे में चेपॉक की पिच पर होने वाला यह मुकाबला बेहद खास हो सकता है। संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ का फॉर्म चेन्नई के लिए चिंता का विषय रहा है। ऐसे में इन दोनों पर नजरें रहेंगी। वहीं मौसम एकदम साफ रहने की संभावना है और बारिश का कोई भी पूर्वानुमान नहीं है।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

Indian Premier League, 2026 Chennai Super Kings

vs Delhi Capitals

Match Yet To Begin ( Day – Match 18 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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