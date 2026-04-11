Chennai Super Kings vs Delhi Capitals 18th Match Scorecard, IPL 2026 LIVE Score: आईपीएल 2026 के 18वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से एमए चिदंबरम स्टेडियम में होगा। इस मुकाबले में चेन्नई की टीम को अपनी पहली जीत का इंतजार होगा। सीएसके अपने पिछले तीनों मैच हारकर आई है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने सीजन की शुरुआत दो जीत से की थी लेकिन पिछला मैच 1 रन से हारकर आई है। ऐसे में चेपॉक की पिच पर होने वाला यह मुकाबला बेहद खास हो सकता है। संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ का फॉर्म चेन्नई के लिए चिंता का विषय रहा है। ऐसे में इन दोनों पर नजरें रहेंगी। वहीं मौसम एकदम साफ रहने की संभावना है और बारिश का कोई भी पूर्वानुमान नहीं है।
यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-
Indian Premier League, 2026
Chennai Super Kings
Delhi Capitals
Match Yet To Begin ( Day – Match 18 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)
चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर के साथ)
ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कम्बोज, मैट हेनरी।
दिल्ली कैपिटल्स की संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर के साथ)
केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, करुण नायर, समीर रिजवी, अक्षर पटेल (कप्तान), डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन, मुकेश कुमार।
चेन्नई की पिच रिपोर्ट कैसी?
चेन्नई की पिच रिपोर्ट की बात करें तो एमए चिदंबरम स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों की मददगार रहती है। इस सीजन भी जो यहां मैच हुए हैं उसमें बल्लेबाजों को मदद मिली है। चेजिंग आसान हो सकती है, ऐसे में टॉस का अहम रोल होगा।
अंकतालिका में दिल्ली चौथे और सीएसके आखिरी स्थान पर
दिल्ली कैपिटल्स 3 में से 2 मैच जीतकर अंक तालिका में चौथे नंबर पर है। वहीं पिछले तीनों मैच हारने वाली चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आखिरी स्थान पर है।
चेन्नई में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?
चेन्नई में मौसम की बात करें तो बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है। वहीं तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक रहे सकता है। यानी पूरे 40 ओवर का खेल हो सकता है।
दिल्ली कैपिटल्स को जीत की पटरी पर लौटना होगा वापस
दिल्ली कैपिटल्स ने सीजन की शुरुआत लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस को मात देकर की थी। उसके बाद पिछले मैच में गुजरात टाइटंस ने 1 रन से दिल्ली के खिलाफ रोमांचक जीत दर्ज की।
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सीएसके को सीजन की पहली जीत का इंतजार
चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अभी तक पिछले तीनों मुकाबले इस सीजन हारी है। आगे की राह के हिसाब से चेन्नई को हर हाल में यहां जीत दर्ज करनी होगी। सीएसके को इससे पहले राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और आरसीबी ने हराया है।
CSK vs DC Match: संजू सैमसन पर रहेंगी नजरें
चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2026 से पहले बड़ी ट्रेड करते हुए सैम करन के बदले राजस्थान से संजू सैमसन को लिया था। मगर अभी तक संजू का बल्ला नहीं चला है और पिछले तीनों मैच में वह दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए हैं। ऐसे में यहां उन पर फिर से नजरें होंगी।
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CSK vs DC Match: डेवाल्ड ब्रेविस का वापसी तय
डेवाल्ड ब्रेविस भी पिछले तीनों मैचों में सीएसके के लिए नहीं खेले हैं। उनको लेकर रिपोर्ट सामने आई थी कि उन्हें फिट घोषित किया जा चुका है और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज की वापसी हो सकती है।
क्या एमएस धोनी की होगी टीम में वापसी?
एमएस धोनी इस सीजन अभी तक एक भी मैच नहीं खेले हैं। उनका फिटनेस टेस्ट हो चुका है। वह ट्रेनिंग सेशन में भी नजर आए हैं। फैंस को उम्मीद है कि उनकी इस मैच में वापसी होगी। अगर रिपोर्ट्स की मानें तो धोनी अगला मैच केकेआर के खिलाफ खेल सकते हैं। इस मैच में उनका बतौर इम्पैक्ट प्लेयर भी इस्तेमाल हो सकता है।
दिल्ली कैपिटल्स का स्क्वाड
केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, अक्षर पटेल (कप्तान), डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन, मुकेश कुमार, आशुतोष शर्मा, आकिब नबी डार, समीर रिजवी, दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर, मिचेल स्टार्क, काइल जैमीसन, अजय जादव मंडल, पृथ्वी शॉ, त्रिपुराना विजय, अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, माधव तिवारी।
चेन्नई सुपर किंग्स का स्क्वाड
एमएस धोनी, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, उर्विल पटेल, नूर अहमद, स्पेंसर जॉनसन, श्रेयस गोपाल, खलील अहमद, रामकृष्ण घोष, मुकेश चौधरी, जेमी ओवरटन, गुरजपनीत सिंह, अंशुल कंबोज, अकील हुसैन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर, जैक फाउलकेस।
चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स हेड टू हेड रिकॉर्ड
कुल मैच- 31चेन्नई सुपर किंग्स ने जीते- 19दिल्ली कैपिटल्स ने जीते- 12
CSK vs DC Match: कब और कहां खेला जाएगा मैच?
चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स का यह मैच 11 अप्रैल 2026 की शाम 7 बजे से एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेपॉक) में खेला जाएगा। इस मैच की पहली गेंद शाम 7.30 बजे फेंकी जाएगी और टॉस 7 बजे होगा।
नमस्कार
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