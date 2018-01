दावोस में नरेंद्र मोदी: पीएम का भाषण सुन फैन हुए रोहित शर्मा, बोले- बोलते हैं तो दुनिया सुनती है

दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी के दमदार भाषण की देश में काफी तारीफ हो रही है। ना सिर्फ राजनीतिक बल्कि फिल्मों और खेल से जुड़ी शख्सियतें भी विश्व मंच पर भारत की बदलती सकारात्मक छवि का क्रेडिट पीएम मोदी को दे रहे हैं। टीम इंडिया के क्रिकेटर रोहित शर्मा ने भी पीएम मोदी के भाषण की तारीफ की है। रोहित शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी ने प्रभावी भाषण दिया है, उन्होंने अहम वैश्विक मुद्दों पर अपनी राय दी है। रोहित शर्मा ने ट्वीट किया, ‘हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बेहद प्रभावी भाषण दिया गया, उन्होंने अपने भाषण में अहम वैश्विक मुद्दों पर अपनी राय दी, जब उनकी जैसी शख्सियत का नेता बोलता है, दुनिया सचमुच में सुनती है।’ अभिनेता शाहरुख खान भी पीएम मोदी के भाषण से गदगद दिखे। दावोस में ही मौजूद शाहरुख खान ने कहा कि वे पीएम के भाषण के कायल हो गये हैं। शाहरुख बोले, ‘पीएम मोदी ने कहा कि हम यहां अपने लोगों का डंका बजाने आए हैं, उन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन अपनी चमक खोता जा रहा है और केवल भारत ही एक मात्र ऐसी जगह बाकी है जो इसकी चमक को वापस ला सकता है।’

