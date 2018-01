साउथ अफ्रीका में रविंद्र जडेजा ने ‘क्षत्रिय’ टोपी पहन सोते हुए शेर संग पोस्ट की सेल्फी, लिखा- शेर तो शेर ही होता है

Sher ! Sher Hota hai, Chahe Sasan gir mein ya Jobourg mein..Pinjare Mein Sher ko bahut log pathar marte hain, Asli Mard Saamne Khadde Hote Hain 💪💪 #lionselfie #rajputboy

A post shared by Ravindrasinh Jadeja (@royalnavghan) on Jan 18, 2018 at 5:40am PST