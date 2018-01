मोहम्मद शमी ने पोस्ट की शिवलिंग की फोटो, लोग बोले- सुधर जा नहीं तो बर्बाद हो जाएगा

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी सोशल मीडिया में पर ट्रोल हो रहे हैं। लोग उन्हें अल्लाह द्वारा सबक सिखाने की बातें बोल रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि मोहम्मद शमी ने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट से सभी को नए साल की बधाई दी। शमी ने नए साल की बधाई देते हुए शिवलिंग की एक तस्वीर शेयर की। शमी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शिवलिंग की जो एक तस्वीर शेयर की है, वो फूलों से सजा हुआ है और वहां फूलों से हैप्पी न्यू ईयर 2018 लिखा है। शमी के इसी पोस्ट के बाद कुछ लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।

As the new year renews all the happiness and good tidings, hope the joyful spirit keeps glowing in your heart forever! Happy New Year!"2018 to you and family's @circleofcricket @ICC @BCCI @circleofcricket pic.twitter.com/WhzcM8cqCv

— Mohammad Shami (@MdShami11) December 31, 2017