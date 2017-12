युवराज सिंह बर्थडे: मोहम्मद कैफ ने पुरानी तस्वीर शेयर कर लिखा बेहद इमोशनल मैसेज

भारतीय टीम से बाहर चल रहे स्टार क्रिकेटर युवराज सिंह आज अपना 36 वां जन्मदिन मना रहे हैं। युवराज सिंह टीम के लिए एक ऑलराउंडर की भूमिका बखूबी निभाते हैं। युवराज के नाम 20-20 वर्ल्ड कप 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ 6 गेंदों में 6 छक्के मारने का रिकॉर्ड दर्ज है। इसके साथ ही वह 12 गेंदों में अर्धशतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी हैं। युवराज ने साल 2016 में एक्ट्रेस हेजल कीच के साथ शादी के बंधन में बंध गए थे। सोशल मीडिया पर युवराज सिंह के प्रशंसक उन्हें जनमदिन की ढेरों बधाइयां दे रहे हैं। फैंस के साथ-साथ उनके पुराने साथी भी उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने उनकी एक पुरानी तस्वीर पोस्ट की। जिसमें वो और युवराज सिंह काफी मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं। बता दें कि कैफ के साथ युवी ने मिलकर कई बार भारतीय टीम को जीत दिलाई है। मैदान पर इनकी जोड़ी लोगों को काफी पसंद आती थी।

Happy Birthday to an inseparable part of my life. Wish you nothing but the very best in everything @YUVSTRONG12 . May you have a great year ahead. pic.twitter.com/P32Wy0VdWh

— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) December 12, 2017