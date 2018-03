IPL 2018 : इरफान पठान ने खोला महेन्द्र सिंह धोनी का यह ड्रेसिंग रूम सीक्रेट

भारतीय तेज गेंदबाज इरफान पठान को इस साल किसी भी टीम ने आईपीएल के लिए नहीं खरीदा। पिछले साल इरफान महेन्द्र सिंह धोनी की टीम पुणे सुपरजाइंट्स का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें ज्यादा मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। आईपीएल के अलावा इरफान धोनी के साथ भारत के लिए भी कई मैच खेल चुके हैं। इस साल आईपीएल की तैयारी एक बार फिर शुरू हो चुकी है, फैन्स भी इस सीजन इसका इंतजार बेहद बेसब्री के साथ कर रहे हैं। इस सीजन आईपीएल के मैच का प्रसारण स्टार इंडिया करेगी। आईपीएल शुरू होने से पहले इन दिनों टूर्नामेंट को दिलचस्प बनाने के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट इस चैनल पर कई तरह के शो लेकर आ रहे हैं। ऐसे ही एक शो में क्रिकेटर इरफान ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लेकर कई बातें लोगों के साथ शेयर किया। इरफान ने बताया कि किस तरह धोनी ड्रेसिंग रूम और मैदान दोनों जगह खिलाड़ियों के साथ मजाक किया करते थे। इरफान के मुताबिक प्रेशर सिचुएशन के दौरान भी धोनी ड्रेसिंग रूम का माहौल कूल रखने की कोशिश करते थे। इसके अलावा धोनी जब मैदान पर होते हैं तब भी वो हर खिलाड़ी की सोच के साथ पूरी तरह कनेक्ट रहते हैं।

इरफान ने शो में किस्सा शेयर करते हुए कहा कि मुझे याद जब श्रीसंत नया-नया टीम में आया था तो धोनी उस दौरान श्रीसंत को काफी परेशान किया करते थे। इसकी वजह मैदान पर श्रीसंत की हरकतें हुआ करती थी। श्रीसंत का ध्यान खेल से ज्यादा दूसरी चीजों पर रहता था और धोनी इस बात को अच्छी तरह समझते थे। मुझे याद है धोनी अक्सर श्री को कहते थे ”श्री तेरी गर्लफ्रेंड बाहर खड़ी नहीं है, तू इधर देख, मैं इधर खड़ा हूं”।

“Woh udhar taali bajane ke liye nahi hai!”

With MSD around, on-field entertainment is guaranteed! Watch #GamePlan – In Your City, as our experts share some funny @msdhoni moments, tomorrow at 9 AM on Star Sports. What’s your favourite ‘Thalaiva Dhoni’ moment? pic.twitter.com/M9PsSFNJmr

