रणजी ट्रॉफी में अपनी गेंदबाजी से विरोधी खेमे में खलबली मचाने वाले इकबाल अब्दुल्लाह इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। इकबाल अब्दुल्लाह ने कुछ दिन पहले ही मैदान पर कुछ ऐसा किया जिसे देख आज हर कोई उनकी प्रशंसा करने पर मजबूर है। दरअसल, इकबाल अब्दुल्लाह रणजी ट्रॉफी के एक मैच से पहले मैदान पर प्रैक्टिस कर रहे थे। इस दौरान उनकी नजर एक बच्चे पर गई, जो कई दिनों से भूखा दिखाई दे रहा था। बच्चे के चहरे से भूख की छटपटाहट साफ दिखाई दे रही थी। इकबाल से बच्चे की ये हालत देखी नहीं गई और उन्होंने उस तुरंत मैदान पर बुलाया। इसके बाद उन्होंने उसके लिए कुछ खाने के लिए मंगाया। यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले इकबाल रणजी ट्रॉफी का यह सीजन सिक्कम की ओर से खेल रहे हैं।

सिक्कम की ओर से खेलते हुए अब तक उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। मैदान पर गरीब भूखे बच्चे को खाना खिलाने के बाद सोशल मीडिया पर अब्दुल्लाह की जमकर तारीफ हो रही है। इकबाल उस बच्चे को अपने हाथों से चाय पिलाते हुए नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने उसे खाने को ब्रेड भी दिया। बच्चे को खाना खिलाने वाली यह तस्वीर सोशल साइट्स पर काफी वायरल हो रही है। अब्दुल्लाह की इस तस्वीर को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं।



अब्दुल्लाह को भले ही अब तक भारत की ओर से खेलना का मौका न मिला हो, लेकिन आईपीएल में वह अपने प्रदर्शन से कई बार सुर्खियां बटोर चुके हैं। इकबाल अब्दुल्लाह आईपीएल में आरसीबी, राजस्थान रॉयल्स, और केकेआर की टीम का हिस्सा रहे हैं। आईपीएल के 49 मैचों में इकबाल ने 40 विकेट लिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अबतक 63 फर्स्ट क्लास मैच, 87 लिस्ट ए मैच और 94 टी20 मैच खेले हैं। इकबाल अब्दुल्लाह के नाम 186 फर्स्ट क्लास विकेट, 121 लिस्ट ए विकेट और 81 टी20 विकेट हैं।

For it is in giving that we receive.#innerpeace #iqqiabdullah #sia . pic.twitter.com/wqfh9Ady6v

— Iqbal abdullah (@iqqiabdullah) December 31, 2019