KKR को याद कर भावुक हुए गौतम गंभीर, बताया किसे करेंगे सबसे ज्यादा मिस

आईपीएल के सबसे सफलों कप्तानों में से एक गौतम गंभीर इस साल दिल्ली डेयरडेविल्स की कप्तानी करते नजर आएंगे। अपनी कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स को दो बार चैम्पियन टीम बनाने वाले गंभीर की कोशिश इस साल दिल्ली को यह खिताब दिलाने की होगी। गौतम गंभीर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को पिछले कुछ सालों में आईपीएल की सबसे मजबूत टीम बनाने का काम बखूबी किया है। कोलकाता के फैन्स के लिए भी अपने इस चेहते क्रिकेटर को किसी और टीम की तरफ से खेलते देखना आसान नहीं होगा। वहीं, गौतम गंभीर भी कोलकाता के दर्शकों से मिलने वाले प्यार को कभी भुला नहीं पाएंगे। गौतम गंभीर ने कोलकाता के अपने एक फैन को याद करते हुए ट्वीट किया है। गंभीर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर हर्षुल गोयनका नाम के एक फैन की तस्वीर का एक कोलाज डाला है। इसके साथ ही गंभीर ने लिखा, ”केकेआर को छोड़ने के बाद भी कुछ चीजों की याद मुझे हमेशा आएगी। सुपर फैन हर्षुल गोयनका को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मेरी कोशिश होगी कि अब वह दिल्ली डेयरडेविल्स को उसी तरह सपोर्ट करें।”

आईपीएल नीलामी में दिल्ली डेयरडेविल्स इस साल गंभीर को अपनी टीम में शामिल किया है। वहीं, कुछ दिन पहले दिल्ली टीम के हेड कोच रिकी पॉन्टिंग ने गंभीर को कप्तान बनाने का एलान भी किया। दिल्ली की टीम पिछले कुछ सालों से आईपीएल में अपना असर छोड़ने में पूरी तरह नाकाम रही है। ऐसे में, एक अनुभवी कप्तान का साथ मिलने से टीम को फायदा मिल सकता है।

वहीं, सात साल बाद गंभीर के टीम से बाहर जाने पर कोलकाता की हालत इस साल कुछ ठीक नजर नहीं आ रही। कोलकाता की टीम के लिए सबसे बड़ा सवाल कप्तानी का है। गंभीर के जाने के बाद क्रिस लीन, रॉबिन उथप्पा और दिनेश कार्तिक में से किसी एक को टीम की कमान सौंपी जा सकती है।

I will miss many parts of @KKRiders may be will get over with time but not the Superfan Harshul ‘Boss’ Goenka. Let’s see if I can convince Boss to convert into being a @DelhiDaredevils fan. While I do that u checkout his collage pic.twitter.com/V2d4HRh0uB

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) February 19, 2018