पिता बने चेतेश्वर पुजारा, शादी के पांच साल बाद घर आई एक नन्ही परी

क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा के घर एक नन्ही परी आई है। चेतेश्वर पुजारा पापा बन गये हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुजारा और उनकी पत्नी पूजा डाबरी को गुरुवार (22 फरवरी 2018) को एक बिटिया हुई है। इस खबर को सुनकर पुजारा के साथ ही टीम इंडिया के दूसरे सदस्य भी बेहद खुश हैं। पुजारा जल्द ही सोशल मीडिया पर अपने फैन्स के साथ इस खबर को शेयर करने वाले हैं। पुजारा इस वक्त दिल्ली में विजय हजारे ट्रॉफी खेलने में व्यस्त हैं। वो जल्द ही अपनी लाडली को देखने गुजरात जाने वाले हैं। चेतेश्वर पुजारा और पूजा डाबरी की ये पहली संतान है। हाल ही में पूजारा और पूजा की शादी के पांच साल पूरे हुए थे। उनकी शादी 13 फरवरी 2013 को हुई थी। 13 फरवरी 2018 को पुजारा ने ट्विटर पर अपनी पत्नी के साथ खुद की तस्वीर डाली थी और अपनी शादीशुदा जिंदगी के पांच साल के बारे में लोगों को बताया था। चेतेश्वर पुजारा ने लिखा था, “हमारे साथ के पांच साल पूरे हो गये, एक और आने वाली है, आगे बेहतरीन वक्त है।”

5 years of togetherness and a little one coming soon,to the best times ahead #happyanniversary #happyus #wife #family #parentstobe pic.twitter.com/aWpQhsuHWg

बता दें कि चेतेश्वर पुजारा अपने घर आने वाली इस मेहमान को लेकर काफी उत्सुक थे। सोशल मीडिया पर वह अपनी पत्नी की प्रेग्नेंसी से जुड़ी तस्वीरें लगातार शेयर कर रहे थे। पुजारा ने ट्विटर पर ही पहली बार अपनी पत्नी के गर्भवती होने की जानकारी अपने फैन्स को दी थी। 31 दिसंबर, 2017 को पुजारा ने ट्वीट किया, “अगले साल हम अपने खुशियों के खजाने का इंतजार कर रहे हैं, भगवान करे आने वाला साल सबके लिए उतना ही आनंदमय और खुशियों से भरा रहे, जितना मेरे लिए।” पुजारा ने इस ट्वीट के साथ अपनी और प्रेग्नेंट वाइफ की तस्वीरें भी लगाई थीं।

We’re expecting our little bundle of joy this year. May the coming year be as blessed and happy for everyone as it’ll be for us pic.twitter.com/PSFhmkvL2K

— cheteshwar pujara (@cheteshwar1) January 1, 2018