भारतीय टेस्ट टीम के स्टार क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा जल्द ही पापा बनने वाले है। पुजारा ने 2013 में अपनी गर्लफ्रेंड पूजा पाबरी के साथ शादी कर ली थी। हाल ही में चेतेश्वर पुजारा ने एक तस्वीर ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। इस तस्वीर में वो अपनी वाइफ के साथ कुछ अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। पुजारा ने एक स्पेशल चश्मा पहन रखा है, जिस पर डेडी लिखा हुआ है। तस्वीर शेयर करते हुए पुजारा ने लिखा कि ‘इस आने वाले साल में उम्मीद करता हूं कि मैं भी पिता बन जाऊंगा’। इसके साथ ही उन्होंने फैंस को नए साल की बधाई भी दी। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर होते ही फैंस ने दोनों को बधाई देना शुरू कर दिया। फैंस इस खबर को सुन काफी खुश नजर आए और उन्होंने अलग-अलग तरीके से दोनों को बधाई दी। एक फैन ने कहा कि साल की शुरुआत इतनी अच्छी खबर के साथ हुई है, ये साल आप दोनों के लिए काफी अच्छा बितेगा।

बता दें कि फरवरी 2013 में यह कपल शादी के बंधन में बंधे थे। पुजारा जब भी बैटिंग करते हैं तो उनकी पत्नी पूजा स्टैंड्स में बैठकर उन्हें चीयर करती हैं। दोनों को कई बार मैच के बाद एक साथ देखा जाता रहा है। पुजारा इस समय टेस्ट क्रिकेट के टॉप के बल्लेबाज माने जाते हैं। उन्होंने इस साल ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ कई यादगार पारी खेली है।

We’re expecting our little bundle of joy this year. May the coming year be as blessed and happy for everyone as it’ll be for us pic.twitter.com/PSFhmkvL2K

— cheteshwar pujara (@cheteshwar1) January 1, 2018