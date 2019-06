ICC World cup 2019: भारतीय गेंदबाज के सिर में लगा वॉर्नर का शॉट, घबरा गए कंगारू खिलाड़ी

ICC World Cup 2019: आईसीसी विश्व कप का 14वां मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। इस मैच में रोमांच की पूरी उम्मीद है। दिग्गजों से सजी दोनों टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा लेकिन उससे पहले ही ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद कंगारुओं की टीम सहम गई। दरअसल, नेट अभ्यास के दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम के धाकड़ बल्लेबाज डेविड वार्नर के बल्ले से एक ऐसा शॉट निकला जो भारतीय मूल के ब्रिटिश गेंदबाज के सिर पर जा लगा।

दरअसल, भारतीय मूल के ब्रिटिश गेंदबाज जय किशन ने वॉर्नर को गेंद फेंकी, वॉर्नर ने गेंद पर तेज ड्राइव लगाई जो सीधा जय किशन के सिर से जा टकराई। गेंद इतनी तेज लगी कि जय किशन जमीन पर गिर पड़े जिसके बाद वॉर्नर ने अभ्यास रोककर उनका हाल जाना और मैदान पर मेडिकल टीम को बुलाया गया। मेडिकल टीम के आने के बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई है और उन्हें 24 घंटे डॉक्टर की देख-रेख में रखा गया है। हालांकि चोट इतनी गंभीर नहीं है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चोट लगने के बाद जय किशन ने बातचीत की और एंबुलेंस से अस्पताल जाते समय जय किशन ने कहा, ‘मुझे सिर में चोट लगी है। अब मैं ठीक हूं। मेरा नाम जय किशन है और मैं तेज गेंदबाज हूं। इस घटना के थोड़ी देर बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अभ्यास शुरू किया हालांकि इस दौरान डेविड वॉर्नर परेशान दिखाई दिए और वह कुछ देर तक अकेले में बैठे रहे।

A net bowler got hit on the head by David Warner this morning at the Oval, hopefully safe #CWC2019 pic.twitter.com/1BJzAnugKt

— Raj Mohan (@Non_rights) June 8, 2019