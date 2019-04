अम्बाती रायडू ने विश्व कप के मैच देखने के लिये ‘3डी चश्मों का आर्डर’दे दिया क्योंकि इस महासमर के मद्देनजर चुनी गयी भारतीय टीम में विजय शंकर ने ‘तीनों विभागों में काबिलियत’ के बूते उन्हें पीछे छोड़ दिया।भारत की विश्व कप टीम में चौथे स्थान की दौड़ में ऑलराउंडर शंकर को 33 वर्षीय रायडू पर तरजीह देकर चुना गया। रायडू ने मंगलवार को अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, ‘‘विश्व कप देखने के लिये 3डी चश्मों के नये सेट का आर्डर कर दिया है। ’’

रायडू को तब निराशा हाथ लगी जब उनका नाम टीम से बाहर कर दिया गया जबकि कुछ महीने पहले कप्तान विराट कोहली ने चौथे नंबर के स्थान के लिये उनके नाम को अहम बताया था। मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने चयन को सही ठहराते हुए कहा था, ‘‘हमने रायडू को कुछ मौके दिये लेकिन विजय शंकर का प्रदर्शन 3 डी रहा है। अगर मौसम थोड़ा खराब है तो वह बल्लेबाजी कर सकता है, वह गेंदबाजी कर सकता है और वह एक क्षेत्ररक्षक है। विजय शंकर को चौथे नंबर के लिया चुना जा रहा है।’’

Just Ordered a new set of 3d glasses to watch the world cup ..

— Ambati Rayudu (@RayuduAmbati) April 16, 2019