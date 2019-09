भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले आराम फरमा रहे हैं। विराट कोहली ने गुरुवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर को देख फैंस कोहली पर अलग-अलग तरह के मीम्स बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस तरह के मीम्स शेयर किए हैं, जिन्हें देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। विराट कोहली ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ‘जब तक हम भीतर देखते हैं, हमें कुछ भी बाहर तलाश करने की आवश्यकता नहीं है।’ इस ट्विट के बाद ट्विटर पर ट्रैफिक नियम से जुड़े मीम्स की बाढ़ आ गई। बता दें कि नए नियम लागू होने के बाद से ट्रैफिक पुलिस ने अब तक कई वाहनों पर 50 हजार से अधिक रुपये का चालान काट दिया है। इन नियमों को लेकर मजे लेने के मामले में फैंस भी पीछे नहीं है। ऐसे में भारतीय कप्तान के बिना कपड़ों वाली तस्वीर पर भी कई यूजर्स ने चलान से जोड़ दिया।

As long as we look within, we won’t need to seek anything outside. pic.twitter.com/CvUVElZwjm

— Virat Kohli (@imVkohli) September 5, 2019